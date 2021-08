Fiestas y apertura de fronteras, ¿qué opinan los científicos sobre las nuevas flexibilizaciones?

Los anuncios del gobierno sobre habilitar las fiestas con baile el próximo 24 de agosto y abrir la frontera para extranjeros propietarios que estén vacunados generó interés en el público uruguayo para festejar la Noche de la Nostalgia como en épocas prepandemia –aunque aún no se conoce bajo qué protocolos será– y en los turistas, sobre todo argentinos, que ya empezaron a contactar a la industria inmobiliaria de Maldonado para saber cómo deben acreditar su calidad de propietarios, según contó el director General de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, a El Observador.

Sin embargo, la pandemia no terminó. En el Ministerio de Salud Pública (MSP) remarcaron que "la amenaza todavía está" y advirtieron que la variante delta es un riesgo sanitario. Pero el Poder Ejecutivo, confiado en las altas tasas de vacunación que tiene Uruguay, decidió bajar estas restricciones y seguir monitoreando la situación.

¿Qué opinaron los científicos con respecto a estas decisiones del gobierno? En términos generales, la comunidad científica pide mantener los protocolos en todas las actividades, así como también monitoreo de la situación epidemiológica, y no perder de vista a la variante delta; aunque algunos creen que el riesgo de recibir a extranjeros es "muy grande".

En este sentido, el infectólogo e intensivista Fabio Grill, expresidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, cree que a los bajos números de contagiados, ingresos a CTI y muertes que tiene el país "hay que protegerlos" y no "hipotecarlos". Para el especialista, "la mayor preocupación" es la apertura de las fronteras porque el aeropuerto y las embarcaciones provenientes de otros países representan los lugares de "mayor riesgo" de contagio, dijo a El Observador.

El infectólogo Henry Albornoz, quien además es asesor del MSP, se expresó en canal 10 de manera similar. Para el experto, esos lugares de tránsito entre países generan interacciones de exposición que permiten la transmisión del virus, por lo tanto, los viajeros pueden tener el resultado de un PCR negativo realizado dos o tres días antes del viaje, pero contagiarse durante el trayecto y cursar la enfermedad una vez que están en el país.

Diego Battiste

La segunda etapa de apertura de frontera será para todos los extranjeros vacunados

El gobierno dispuso que en la primera etapa de apertura, podrán ingresar los extranjeros que sean propietarios, estén completamente inmunizados y presenten un test PCR negativo al momento del ingreso, pero no estarán obligados a cumplir una cuarentena –excepto que en el grupo familiar haya un menor de 18 años que no esté inoculado y, en ese caso, toda la familia deberá aislarse–.

Sobre esto, el sector turístico de Maldonado recibió numerosas consultas, pero Laventure no espera que ingrese "una avalancha de turistas", en parte, porque los argentinos tienen "la limitante" de que deben completar el proceso de inmunización, algo que viene a un ritmo más lento en el país vecino.

"Si Uruguay fuese una comunidad cerrada, hoy por hoy podríamos tener una vida absolutamente normal porque estamos todos vacunados, los números bajaron, los activos son muy poquitos. Pero, si abrimos fronteras y empezamos a tener contagios, esa película ya la vimos", señaló Grill.

Sobre la Noche de la Nostalgia, los científicos insisten en la importancia de los protocolos y los aforos. El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y bioquímico Rafael Radi advirtió este martes en una rueda de prensa que "habrá que trabajar con mucho protocolo" y agregó: "Me imagino que se van a tomar todas las medidas para minimizar interacciones humanas no deseadas".

Camilo dos Santos

Ciudad vieja durante la Noche de la Nostalgia en 2020

El MSP está elaborando ese protocolo por estas horas y se reunirá con los empresarios del rubro de los salones de fiestas este jueves para comunicárselos. Todavía no se conoce el tope de horas que tendrán estas fiestas, ni el aforo o las condiciones, como el uso de tapabocas.

Consultado sobre este último punto, el infectólogo Grill dijo que "sería tonto" pensar en el uso de tapabocas en una fiesta donde hay baile, música y consumo de bebidas. "Si va gente de acá –por Uruguay– que está vacunada, creo que el impacto del riesgo es más bajo", señaló.

El protocolo para ingresar a estas fiestas incluirá requisito de vacunación, aforo y horario máximo de extensión, según adelantó el presidente, Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa el lunes.

La proyección de la variante delta

"Todavía hay transmisión comunitaria" aunque "la trayectoria de la epidemia ha ido a una zona de mucho mayor control", dijo Radi, quien advirtió que la pandemia terminará cuando haya un control planetario. Pero en varios países ese camino hacia el control se está viendo afectado por la circulación de la variante delta, que es la más contagiosa hasta el momento.

Por eso, los científicos piden no sacarle la vista de encima en este contexto de aperturas y flexibilizaciones y coinciden en que delta conseguirá desplazar a la cepa P1 que domina en Uruguay y circulará de manera comunitaria, aunque los efectos no serán tan pronunciados gracias al avance de la vacunación.

Para el virólogo del Instituto Pasteur Gonzalo Moratorio, la habilitación de las fiestas con baile y la apertura de fronteras tienen que respaldarse "con planes de contingencia y de respuesta muy aceitadas", de forma de que Uruguay se mantenga por debajo del 4% de positividad –es decir, que la cantidad de contagiados no supere en esa cifra a la cantidad de tests realizados–, para que sea posible el rastreo y control de los focos donde tiene presencia la variante delta, explicó en entrevista con Telenoche.

En este sentido, Grill advirtió que con la circulación de esta cepa, la pandemia se correrá hacia los jóvenes que aún no están inmunizados y los pacientes inmunodeprimidos. "La delta va a desplazar a la P1 porque es más efectiva, tiene más forma de replicarse y modifica los receptores para mayor colonización de invasión. Claro que va a desplazarla, porque se va a meter en los no vacunados o en los parcialmente vacunados, en los inmunodeprimidos, en los niños que son factores de transmisión pero no tanto de gravedad", explicó.