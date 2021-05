Fin a uno de los misterios más grande para Wall Street: Buffett nombró a su sucesor

"Greg mantendrá la cultura". Esa fue la frase que puso fin al secreto mejor guardado en Wall Street: la sucesión en el gigante inversionista estadounidense Berkshire Hathaway. El afamado Warren Buffet ha decidido quién será la persona encargada de dirigir su imperio.

Después de mucho tiempo considerándolo, junto al actual vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger (de 97 años), eligió a Gregory Abel. Mejor conocido como Greg, el futuro jefe de la firma es un empresario canadiense de 58 años, presidente y CEO de Berkshire Hathaway Energy, y vicepresidente de operaciones no relacionadas con seguros de Berkshire Hathaway desde enero de 2018.

"Los directores están de acuerdo en que si algo me sucediera esta noche, sería Greg quien se haría cargo mañana por la mañana", dijo Buffett, según consigna el Financial Times.

Ahora bien, su nombramiento no es sorpresa. Con años en la firma, había sido uno de los dos hombres a los que con más frecuencia se le había dicho que algún día reemplazaría al "Oráculo de Omaha".

Era un secreto que había cautivado a los accionistas de Berkshire durante al menos una década, considerando las edades de los dos timoneles de la compañía, que superan los 90 años.

¿Quién es Abel?

Hace un año, en la junta de accionistas, Abel había tomado un rol moderado y de apoyo a su jefe. Este sábado, su presencia fue mucho más destacada. Ofreció sus pensamientos sobre las presiones inflacionarias que afectan a Berkshire, la batalla por la adquisición del operador ferroviario rival Kansas City Southern, así como sobre cómo pasa sus días en el trabajo.

El canadiense se graduó en 1984, con una licenciatura en Comercio por la Universidad de Alberta. Comenzó su carrera profesional como contable en PricewaterhouseCoopers y poco después dio el salto a CalEnergy Co, empresa que posteriormente se convirtió en MidAmerican.

Berkshire adquirió una participación del 75% en ella, en un acuerdo valorado en US$ 9.000 millones.

En 1992, Abel entró a formar parte de Berkshire Hathaway Energy. Es un aficionado al hockey, en parte debido a que su tío, Sid Abel, es un miembro del Salón de la Fama que jugó para los Detroit Red Wings desde 1938 y posteriormente fue comentarista de televisión. Greg es, además, entrenador del equipo de su hijo más pequeño (fruto de su segundo matrimonio) y amante de la caza de codornices en Georgia.

En referencia a Buffett, es llamado "el Oráculo de Edmonton" por su lugar de nacimiento, en Alberta.

Firmas "asesinas"

En tanto, este sábado Buffett aseguró que Berkshire Hathaway ya "no es competitivo" en términos de acuerdos debido a las compañías de adquisición de propósito especial (SPAC, su sigla en inglés), también conocidas como compañías de “cheques en blanco”.

Según indicó en la Junta de Accionistas de la compañía que preside, “le encantaría poner a trabajar” los más de US$ 70 mil millones que mantiene Berkshire. Sin embargo, no ha podido hacerlo en las condiciones actuales, ya que si bien hay empresas interesadas en ser adquiridas por Berkshire, siempre existe un postor de SPAC que puede contrarrestar con una oferta más alta.

"Son asesinas. Las SPAC generalmente tienen que gastar su dinero en dos años, según tengo entendido. Si me apuntas a la cabeza y me dices que tienes que comprar un gran negocio en dos años, compraría uno, pero no sería mucho de uno. Miramos y miramos", señaló el ejecutivo de la compañía.

"Es una ecuación diferente la que tienes si estás trabajando con el dinero de otras personas donde obtienes ventajas, y tienes que devolverlo si no haces algo, y francamente, no somos competitivos con eso", agregó.

Hasta la fecha, las SPAC estadounidenses han recaudado más de US$ 100 mil millones en 2021, mientras que el valor de las fusiones y adquisiciones de estas alcanzó un récord de US$ 263 mil millones, según datos de Dealogic.

"Esto no durará siempre, pero es donde está el dinero ahora y Wall Street va donde está el dinero”, sentenció el “Oráculo de Omaha”.

Sobre el impacto del Bitcoin

En la misma línea de declaraciones, Buffett se refirió al impacto de las criptomonedas en el mercado de inversiones, indicando que si bien actualmente miles de personas poseen Bitcoin y sólo dos son bajistas respecto a esta, "las criptomonedas básicamente no tienen valor" y nunca poseerán ninguno.

De igual manera, su mano derecha, Charlie Munger, fue más severo en asegurar que "todo el maldito desarrollo es repugnante y contrario a los intereses de la civilización", por lo que pagar miles de dólares por monedas virtuales es, según él, algo “absurdo”.

Hasta la fecha, el valor de bitcoin ha crecido 101,19% en un año, ubicándose en los US$ 58.838, según datos de Coindesk, apuntando a retomar los récords obtenidos el mes pasado.

Diario Financiero-RIPE