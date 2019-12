Fin de año, avalancha de balances

En estos días, que se prolongaran hasta la primera semana de enero, cualquier información nacional y mundial por importante que sea pasa a segundo plano, hundida en la avalancha de balances contemplando “lo mejor del año”, “lo mejor de la década”, “lo mejor del siglo” (que incluye todo lo que ocurrió desde 2000 hasta 2019).

Antes de ayer, un adolescente muy iluminado intelectualmente, (de los que se ven cada vez menos), hijo de un profesor universitario, me decía que navegar por los sitios informativos de internet hoy en día era como tomar una lección de historia reciente, refiriéndose a amplios informes a manera de recuento de lo sucedido en diversas disciplinas de la actividad humana.

No sé si es para tanto, pues la mayoría de los balances, sobre todo aquellos elaborados mediante opiniones personales, están definidos por un elemento de subjetividad basado en el gusto y en ciertos parámetros de juicio no siempre compartibles por no ser cuantificables. Sin embargo, lo que resulta completamente cierto son los resúmenes de hechos que se presentan con infrecuente abundancia de datos, pues noticias que parecían haber caído en el olvido regresan a la actualidad vigente para ser reinterpretadas.

Como siempre, los balances referidos a los deportes son los que mayor cantidad de respuestas por parte de los lectores obtienen. En uno de los sitios informativos más visitados me entero que el mejor quinteto de básquetbol de la década lo integran –por votación de comentaristas expertos en dicho deporte– Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant, y Anthony Davis; que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no tienen competencia en la lucha por dos primeros lugares en la lista de los cinco mejores futbolistas del presente siglo; y que el boxeador Floyd Mayweather es considerado el mejor atleta de todos, por encima incluso de Usain Bolt y de Messi, quien rompió récords de todo tipo.

Las listas de balances de lo mejor de las dos primeras décadas del siglo XXI y del año 2019 aparecen por todas partes, para satisfacer la curiosidad de lectores interesados en hacer un viaje rápido y cortito al pasado reciente, y porque las circunstancias –el mágico número 2020 está a la vuelta de la esquina– lo ameritan. Además, los principales medios informativos del mundo tienen archivados cronológicamente los hechos de una manera tan precisa, que les resulta sencillo hacer una especie de algoritmo de lo sucedido desde 2000 hasta hoy mismo.

¿Quién ha sido el político más influyente (si hubiera dicho el más inteligente debería hacer un esfuerzo para encontrar uno)? ¿Cuál ha sido la mejor película de lo que va del presente siglo? ¿Y el mejor libro, la mejor canción, el mejor álbum? ¿Cuál es el artista cuya obra ha presentado la suficiente originalidad como para ser considerado el más influyente creativamente de una época que recién parece comenzar? Cada uno ha de tener su propia lista, porque los viajes a través de la memoria siempre invitan a que todos participen y se sientan importantes con su opinión.

Quizás todos podríamos estar de acuerdo en que el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, fue la noticia más espectacular y memorable que este siglo aun adolescente nos ha dejado. Varios sitios informativos han elegido a la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines como el gran misterio de estos últimos 19 años. ¿Y la noticia más triste? Unas cuantas califican para estar en los diez primeros lugares, siendo una de ellas el incendio de la catedral de Notre Dame.

EFE

En verdad, no es una noticia cuya vigencia haya caducado, sino que es una en desarrollo, pues el rector de la catedral acaba de informar que la monumental estructura está en una situación tan frágil, que existe una “probabilidad del 50%” de que no pueda ser salvada. Si al final la terminan tirando abajo para evitar derrumbes con consecuencias fatales, en el balance de diciembre 2099 figurará entre las principales noticias del siglo XXI.