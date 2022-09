Fiona se convierte en huracán y amenaza con vientos de 130kph a Puerto Rico y República Dominicana

De acuerdo al Centro de Monitoreo de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) Fiona alcanzó este domingo vientos de cerca de 130 kilómetros por hora y se espera que se fortalezca en las próximas 48 horas.

"Fiona se ha convertido en huracán. Lo que significa que habrá lluvias torrenciales y se esperan deslizamientos de tierra en Puerto Rico y República Dominicana", señaló el NHC en un informe dado a conocer este domingo.

Ambos territorios han sido avisados del paso del huracán y las autoridades locales comenzaron a activar los protocolos de seguridad.

12:00 PM AST The eyewall of Fiona is approaching the southern coast of Puerto Rico. Remain sheltered! | La pared del ojo de Fiona de acerca a la costa sur de Puerto Rico. ¡Permanezca seguro! #prwx #usviwx pic.twitter.com/GrBSsMzOjU