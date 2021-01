Fiscal Ferrero pidió que le saquen competencias para enfocarse en narcos

La fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero solicitó al Ministerio Público que ajuste la cantidad de tipos de delitos que debe atender por su competencia, de forma de enfocarse en mejores condiciones en la lucha contra el narcotráfico.

El reclamo de Ferrero está contenido en una carta que envió en noviembre pasado a la directora del Sistema Penal Acusatorio, Patricia Marquisá, donde criticó que delitos como falsificación de marcas y extorsión –crímenes que hoy debe investigar– no tienen tanto vínculo con el tráfico de drogas, como sí lo tiene, por ejemplo, el tráfico de armas, según contaron a El Observador fuentes del organismo.

La fiscal también destacó que para analizar su pedido debía tenerse en cuenta que los turnos de Flagrancia de las fiscalías de Estupefacientes son de 15 días, lo que a su criterio genera una carga de trabajo que no es acorde a todas las modalidades de crímenes a cargo tanto de ella como de la otra fiscal especializada en la materia, Stella Llorente.

Ferrero –fiscal conocida por estar al frente de muchas de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años– había hecho pública esta crítica meses atrás.

El 11 de mayo de 2020, en entrevista con El Observador, subrayó que no tenía este problema cuando fue fiscal de Crimen Organizado entre 2009 y noviembre de 2017, fecha en que asumió como fiscal de drogas, ya con el nuevo proceso penal.

"Antes de asumir en la Fiscalía de Estupefacientes solo tenía esa competencia y ahora tengo muchas: tráfico de armas, lavado de activos, extorsión, secuestro, terrorismo, falsificación de marcas... Todo esto por el nuevo Código del Proceso Penal", especificó Ferrero.

Y añadió que, a esa realidad, debía agregarse que hoy en sus investigaciones persigue por igual a criminales locales y del exterior, mientas que en su anterior experiencia trabajaba solo en lo segundo.

"No me encargo solamente de drogas a nivel internacional, sino también a nivel interno, con las bocas, el menudeo y el ingreso de droga a las cárceles. Cuando trabajaba como fiscal de Crimen Organizado, con el Código del Proceso Penal anterior, me encargaba solo de lo grande", sostuvo la funcionaria.

Fuentes de la Fiscalía de Corte indicaron a El Observador que Marquisá se encuentra analizando el pedido de Ferrero, y que se trata de un reclamo común de los fiscales. Aseguraron que estas quejas son "bien recibidas" por las autoridades, dado que de esa forma tienen una cabal noción de los problemas cotidianos a los que se enfrentan los funcionarios en su trabajo diario, y que de esa forma el fiscal de Corte, Jorge Díaz, hace las modificaciones que entiende pertinentes.

Así, citaron como ejemplo, Díaz aprobó en 2020 que los fiscales de Delitos Económicos solo intervinieran en las estafas que superaran los montos de US$ 100 mil, cuando antes el tope era de US$ 20 mil, lo que significó un cambio significativo en su carga de trabajo.

También ocurrió que durante 2018, cuando solo había un fiscal de Homicidios –el doctor Juan Gómez–, esa oficina debía investigar las muertes ocasionadas en los accidentes, hasta que Díaz dispuso que los homicidios culposos fueran materia de los fiscales de Flagrancia.

"Siempre se han hecho modificaciones de las competencias de los fiscales", dijeron las fuentes de la institución. Pero eso tiene un límite, y es que no hay suficientes recursos para que "cada fiscalía se encargue de todas las modalidades delictivas que pueda existir".