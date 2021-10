Fiscal general ordenó una investigación ante el cambio de declaración de una testigo

La Fiscalía General de la Nación dispuso una investigación administrativa ante el cambio en la declaración de una testigo, que luego de dos años modificó su declaración inicial en el marco del caso de un joven acusado de violación, privación de la libertad y rapiña.

Así lo indicaron a El Observador fuentes del ministerio público, en el marco de un hecho en que la entonces fiscal del caso, Sylvia Lovesio, había denunciado un acuerdo económico entre la presunta víctima y el imputado.

En el Juzgado Penal de 43 Turno de Montevideo de desarrolla el juicio al joven, acusado de haber secuestrado, violado y rapiñado a una mujer de 42 años en la zona de Colón en 2019.

La principal testigo, relata este sábado El País, resultó ser una mujer, que vivía a poca distancia de un descampado en donde, supuestamente, habrían ocurrido los hechos y que llamó dos veces al servicio 911 para realizar la denuncia.

El 5 de setiembre de 2019 había declarado haber visto por la ventana a una pareja y observó que el joven salió corriendo. Abrió la puerta para hablar con la mujer, que le dijo que el hombre la había rapiñado y abusado sexualmente.

Luego, según el relato, la testigo le dijo al juez Marcelo Malvar que la fiscal Lovesio la “había manipulado” y le hizo creer que “era una heroína” por supuestamente haber salvado a la mujer violada.

“Al final declaré en la Fiscalía lo que la fiscal me pidió, que había visto que el joven tenía un arma. Pero yo no vi ningún arma y tenía dudas sobre el relato de la víctima porque una mujer violada no lleva en su mano una tarjeta STM” todo el tiempo, afirmó la testigo en la audiencia judicial.

Desde la Fiscalía se señaló que los análisis del Instituto Técnico Forense indicaron que hubo violación. También que el esposo de la testigo, que también declaró, mantuvo su declaración inicial.

La actual fiscal del caso, Mariana Alfaro, le informó este viernes al fiscal general Jorge Díaz que el caso era “sólido” y que “no había nada para ocultar”. El joven acusado está preso desde hace dos años y sus abogados cuestionaron la investigación de la fiscalía. Sus familiares protestaron ante la sede judicial y afirmaron que los denunciantes les exigieron US$ 20 mil para retirar la denuncia.

“Acá quedó de manifiesto que una testigo declaró que fue manipulada por la fiscalía. Que le dijeron que había visto cosas que no había visto para ser la heroína de una película. En el ínterin hay una persona que seguramente es inocente privada de libertad”, dijo uno de los abogados, Ignacio Durán.