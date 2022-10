Fiscalía reexaminará denuncia contra Kechichian y Liberoff en Turismo

La fiscalía de Delitos Económicos deberá reexaminar la denuncia contra Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff, extitular y exsubsecretario del Ministerio de Turismo, por compras en la cartera. Así lo dispuso este martes la jueza María Laura Sunhary en audiencia, según supo El Observador.

El fiscal Gilberto Rodríguez, había archivado el 15 de agosto esa denuncia. Kechichian y Liberoff habían declarado a fines de julio por una indagación sobre compras directas de la cartera, asistidos por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, ahora abogado.

Sin embargo, ante el pedido del denunciante de este caso que es el abogado Luis López Gamio, representada en audiencia por su colega Claudio Chaben, la jueza Sunhary dispuso que otro fiscal reexamine el caso. No obstante, quedó afuera del caso, el convenio firmado en 2015 entre Turismo y la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), que involucró un monto de US$ 1,1 millones y que también fue observado en dos oportunidades por el Tribunal de Cuentas. La Justicia entendió que no había delito en ese acuerdo.