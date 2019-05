Florencia Núñez trajo su palabra clásica a El Observador

Florencia Núñez no para. La cantautora rochense se dedica desde el año pasado pura y exclusivamente a la música, y se nota al mirar su agenda: en unos días será la encargada de abrir dos de las presentaciones de No Te Va Gustar en el Auditorio Adela Reta (además de cantar con la banda en todas las jornadas), tiene un show propio previsto para el 7 de junio en Bluzz Bar, trabaja en un proyecto audiovisual de homenaje a las canciones de su departamento, y periódicamente se presenta en distintos puntos del país tanto en solitario, como acompañada de colegas como Franny Glass o Estela Magnone.

En ese torbellino Núñez pasó por la redacción de El Observador para presentarse en el marco del ciclo Música en redacción 2019, donde interpretó algunas de las canciones de su segundo disco, Palabra clásica, publicado en 2017, y que le valió el premio Graffiti como la compositora del año en 2018. Ese galardón se sumó al que ya había recibido en 2015 por su primer disco, Mesopotamia, que fue reconocido como Mejor álbum indie.

Acompañada por su banda, Núñez vivió la experiencia de tocar en la redacción como un episodio "raro, pero en un buen sentido". "Lo disfrutamos. No sabíamos mucho qué esperar. Algunos de los chiquilines de la banda nunca habían entrado a una redacción, y sobre todo tiene eso de estar en un lugar grande donde la gente no está viéndote, pero estuvo bueno".

25 preguntas sobre el día a día sonoro

¿Qué plataformas digitales usa?

Spotify y YouTube, aunque ahora YouTube con los anuncios está un poco insoportable

¿Descubrimiento semanal de Spotify si o no?

No.

¿Es fundamentalista de escuchar el disco entero o puede picotear sin problemas?

Trato de escuchar el disco entero. Porque estoy del otro lado, y entiendo que a la hora de consumir hago lo que me gustaría que los demás hicieran con mi disco y trato de ser empática. Y además me gusta mucho. Hay canciones que cuando uno va escuchando el disco de forma lineal no te llaman la atención, pero a la segunda o tercera escucha si.

¿Vinilo, cedé o casete?

Tengo de todo: casete fue lo que más curtí de niña, con los cedés. Tengo muchos cedés y voy armando una colección de vinilos.

¿Cuáles son los sonidos de tu infancia?

La radio FM, y los casetes, en el auto y en la casetera. El rebobinar de los casetes y de los VHS.

¿Qué valor le da al silencio?

Un montón. De hecho uno puede pensar que los músicos estamos todo el día tocando, escuchando música, y a mi no me pasa. A veces estoy más tiempo concentrada, pensando, pero no con música de fondo, no la uso todo el día.

¿Cuál es el ruido más molesto de Montevideo?

Hay tantos...las sirenas y alarmas en general son muy molestas. Y después los frenos de los ómnibus, es como que cuanto más ruido hacen al frenar, más lo aprietan.

¿Qué canción de casamiento no baila de ninguna manera?

Ninguna. En los casamientos el mood es otro, es disfrute.

¿Cuál es su placer culposo musical?

A veces pongo Pimpinela. Me da un poco, no quiero decir de gracia, pero es algo así.

¿ Cual fue la última canción que la emocionó?

Todo Homem, de Zeca, Tom, Caetano y Moreno Veloso.

¿Qué canción no puede faltar durante un viaje en carretera?

Tengo playlists para viajes (risas). Alguna de Bob Dylan o de Susan Vega, o de Joni Mitchell. Belle & Sebastian me gusta mucho para la carretera.

¿Qué canción debería sonar en su velorio?

A case of you de Joni Mitchell. Medio bajón para el velorio, no es Muriendo de plena de Rada, pero sería esa.

¿Canción para sobrevivir al domingo?

Alguna de Dani Umpi, me tira para arriba.

¿Canción para despertarse?

Sunday Morning de la Velvet Underground.

Banda de sonido en la que le hubiese gustado participar

La de Harold and Maude. La hizo Cat Stevens y es mi película favorita.

Cinco discos infaltables

Blue, de Joni Mitchell; Desire, de Bob Dylan; Tapestry, de Carole King; y el Álbum Blanco y el Sgt. Pepper's de los Beatles. Son discos a los que vuelvo siempre.

¿Cuál fue su primer disco?

Tuve varios: Spiceworld, de las Spice Girls, que me lo trajeron de Estados Unidos, uno de Natalia Oreiro, de su época de las telenovelas, y el casete de ¿Dónde están los ladrones? de Shakira, todos ahí en el año 1998. Fueron los primeros que pedí o me regalaron.

Músico uruguayo fundamental de ayer, hoy y siempre

Estela Magnone, es una compositora fundamental.

¿Con que músico te gustaría colaborar?

De acá me gustaría grabar algo de Laura Canoura (aunque ya he hecho cosas con ella), con Jaime Roos, con Fernando Cabrera. De afuera me hubiera gustado hacer algo con Johnny Cash, y que sea posible ahora con Susan Vega.

¿Cuáles son sus rituales previos a la salida al escenario?

Caliento mucho la voz, porque se siente cuando el show es largo. Eso y relajar el cuerpo.

En el escenario, ¿agua, cerveza o whisky?

Siempre agua.

¿Festival grande o sala chica?

Las dos, todo es trabajo (risas).

¿Cuál fue su primer instrumento?

Una guitarra, prestada, después tuve una electroacústica, y armónicas, varias.

¿Cuál es su vínculo afectivo con sus instrumentos viejos?

No los tengo más, porque se fueron rompiendo o los fui cambiando. Lo que si tengo es la primera guitarra que me compró mi padre cuando terminé el liceo. No la uso, pero es con la que compuse mis dos discos. Es una Stagg, barata, la que en ese momento se podía comprar, electroacústica, que era la diferencia con las demás. Por un tiempo fue un karma entre mi grupo de amigos, que no podían creer que tocara con esa guitarra berreta, pero era la que había.

¿Qué tan metódica y obsesiva es en sus horarios de creación? ¿Desconecta todo?

Soy metódica para trabajar en general, mi día es muy rutinario. Me levanto temprano, trabajo de mañana, si tengo ensayo voy a eso. Pero no es que tengo que componer de 11 a 1, eso no me pasa. Pero sí puedo estar toda una tarde hasta la noche trabajando en una maqueta y no darme cuenta del paso del tiempo.

Música en Redacción es un ciclo de toques en la redacción del diario El Observador

El setlist de Florencia Núñez en Música en Redacción

Todo indica que caí

Palabra clásica

Aquiles

Bailo en la silla

Pacto

Mirá el concierto completo acá