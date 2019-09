Forever 21 planea cerrar 100 tiendas en EEUU mientras siguen los rumores de quiebra

Forever 21 admitió que está perdiendo su público más joven en Estados Unidos, especialmente puntualizó en que menos adolescentes acuden a comprar a sus tiendas. Además ratificó que se está preparando para declarase en bancarrota en las próximas semanas, según informó The New York Times.

En este sentido, según consignó el medio estadounidense, durante meses la empresa ha estado en conversaciones para ver cómo encara una reestructura y, como parte de ella, una de las medidas es cerrar más de 100 tiendas en EEUU. La compañía con sede en Los Ángeles dijo el año pasado que tenía más de 815 tiendas en todo el mundo.

El pasado miércoles, The Wall Street Journal informó que el Forever 21 planeaba declarar la bancarrota el pasado domingo, sin embargo, una representante externa de la marca, Alecia Pulman, dijo a The New York Times que eso era "inexacto". De igual modo, no respondió cuáles son los planes de la tienda de cara al futuro.

Pulman añadió en un comunicado que la cadena estaba abierta y que "es nuestra intención continuar operando la gran mayoría de las tiendas de EEUU, Así como una pequeña cantidad de tiendas internacionales".