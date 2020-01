Forlán en su primera conferencia como entrenador: "Yo quiero ganar como sea"

El flamante director técnico de Peñarol, Diego Forlán, brindó su primera conferencia de prensa luego de asumir en su nuevo puesto, luego de la práctica matutina a puertas cerradas en el Estadio Campeón del Siglo este viernes.

A la hora de definirse sobre cómo va a jugar su equipo, indicó: "Es difícil decir quiero jugar de tal manera o con tal sistema, depende mucho de los jugadores que tenga a la orden. Yo quiero ganar como sea".

Asimismo sostuvo que a los primeros que llamó desde que asumió fue a los principales referentes como el capitán Cristin "Cebolla" Rodríguez y Walter "Mota" Gargano quien se recupera de una intervención quirúrgica por la rotura de ligamentos cruzados de rodilla izquierda y refuerzo de ligamento lateral interno.

"Los primeros llamados fueron al Cebolla y al Mota. Son con los que tengo más amistad y quería saber cómo estaban. No hay mucho misterio. A quienes llamamos, se les trata de manifestar lo que quiero", dijo.

Y añadió respecto al Cebolla y su lesión: "Cristian Rodríguez trabajó en su recuperación durante las vacaciones, lo hizo de buena manera".

A su vez, explicó que "voy a contar con el Lolo (Estoyanoff). Vencía su contrato y pedí a los dirigentes que se quedara en el club. El tema del contrato pasa más por papeles y por la gente que se encarga de esos temas".

Entre otros temas, también habló del mercado uruguayo y de que es difícil para los clubes mantener a ciertos futbolistas. En ese contexto, lo vinculó al tema del nivel del juvenil Facundo Pellistri quien el mes pasado cumplió recién 18 años y fue elegido la revelación del Campeonato Uruguayo 2019 en la encuesta de Referí de Fútbolx100.

"Pellistri es un jugador muy importante para nosotros. Somos un mercado de exportación. Lo queremos tener por mucho tiempo, pero es difícil. Esperemos que cuando se vaya, sea por un buen valor para que a Peñarol le entre un buen ingreso económico", explicó Forlán en conferencia.

Además, subrayó: "No me gusta hablar en público acerca de lo que nos falta. Hay futbolistas con posibilidades de irse". Pero también volvió a hablar de la importancia de tener la pelota y de cómo intentará que juegue su equipo. "Es fundamental el dominio del balón y la técnica. El jugador de fútbol va aprendiendo en toda su carrera".

Habló de su relación de amistad con el húngaro Krisztián Vadócz, el primero en firmar como refuerzo para este equipo a pedido suyo.

"Con Krisztián jugamos en Mumbai City de India y en Kitchee de Honk kong. Es un jugador importantísimo en el medio del campo. Maneja bien la pelota, tiene llegada y hace goles. Es un gran profesional y gran persona", dijo Forán.

Y habló de lo que puede pasar con la presión de dirigir a Peñarol.

"Jugué al fútbol 21 años y me tocó compartir vestuario con grandes técnicos y con otros con los que no me sentí muy cómodo. Si me equivoco pediré perdón. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera", sostuvo.

Con relación a las siete altas que ha tenido hasta el momento (Krisztián Vadócz, Juan Acosta, Jonathan Urretaviscaya, David Terans, Denis Olivera, Matías Britos y Robert Herrera), indicó: "Estoy muy contento por los buenos jugadores. Van llegando con el pasar de los días. Uno cuando toma decisiones se siente preparado, sino, no acepta. Uno sabe sus limitaciones, yo me siento preparado. Es un desafío que me tiene contento".

Respecto a la Copa Libertadores expresó que a Peñarol le tocó "un grupo muy competitivo. Queremos pasar de fase, sería espectacular. Es muy parejo y todos tenemos chances".