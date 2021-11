Forteza sobre reforma de jubilaciones: "fue difícil" trabajar con el FA y Murro "no propuso nada" sobre edades de retiro

Álvaro Forteza, representante del Partido Independiente en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) y experto en el tema dijo que es difícil lograr soluciones 100% satisfactorias para la situación del sistema previsional uruguayo. También sostuvo que "fue difícil" trabajar con el Frente Amplio (FA) en la comisión y que la coalición de izquierda tiene un bloque moderado “muy debilitado” que “no existió” en el debate.

La CESS aprobó el pasado viernes 12 de noviembre su informe final con recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo para elevar al Poder Ejecutivo.

De los 15 integrantes del pleno de la CESS, 10 votaron a favor del informe y cinco lo hicieron en contra. A favor estuvieron los nueve representantes del oficialismo y Elvira Domínguez, delegada por las cámaras empresariales. En contra votaron José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo, representantes del FA; Hugo Bai, delegado del PIT-CNT y Gabriel Regalado, representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu).

Esta jueves, en diálogo con radio El Espectador, Forteza manifestó que “fue difícil” trabajar en una comisión “de carácter técnico” con el Frente Amplio.

“El FA puso mucho más énfasis en que más que técnicos éramos delegados. Enfatizaron todo el tiempo en que no podían hablar ni decir esto o lo otro porque la Mesa Ejecutiva y el Plenario y la infinidad de instancias que tienen no habían resuelto. En esas condiciones, es muy difícil trabajar en una comisión de carácter técnico”, explicó.

Según Forteza, el contexto político “influye muchísimo” a la hora de alcanzar acuerdos. En ese sentido, indicó que con coyuntura actual, relativa al referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), “era imposible que se llegara a un acuerdo”.

No obstante, señaló que “en los hechos hay un montón de acuerdos y aspectos sobre los cuales no hay tanta discrepancia”. “Pero hay una cuestión de perfilarse muy marcadamente en el marco de una campaña hacia el referéndum. Eso es notorio entonces no había forma de que saliera un documento de común acuerdo, ni siquiera se intentó”, añadió.

Sobre la recomendación de aumentar la edad de retiro y las críticas del FA sobre que está “hecho al barrer”, Forteza señaló que son “eslóganes que surgen cuando hay que ir a polarizar” y criticó a Ernesto Murro, uno de los tres representantes del FA en la CESS y exministro de Trabajo y Seguridad Social y expresidente del BPS.

Leonardo Carreño Ernesto Murro

“Nunca le oí una propuesta que implicara diferenciación en edades de retiro. Pasaron 30 años en los cuales él estuvo en cargos de dirección y no propuso nada al respecto. Me hubiera gustado que lo propusiera durante las actividades de la CESS pero no se vio”, se lamentó.

Forteza señaló que el problema que existe respecto a las edades de retiro es el hecho de que “hay distintas esperanzas de vida para distintos sectores de la población”. En ese sentido, la CESS tuvo varias reuniones con organismos internacionales quienes manifestaron que “es muy difícil implementar soluciones generales totalmente satisfactorias”.

“Nosotros no estamos proponiendo una cosa que sea simplemente uniforme y se acabó como tampoco lo es ahora. No es correcto decir que todo el mundo se puede jubilar a la misma edad y no hay más opciones. Hay dos mecanismos hoy y los va a seguir habiendo y estamos proponiendo fortalecer algunos de ellos”, precisó.

Forteza señaló, por un lado, la pensión por invalidez y dijo que “una persona que tiene algún accidente o problema de salud se puede retirar antes”. Posteriormente hizo referencia a los grupos y comentó que para resolver el tema colectivo de personas que tienen distintas necesidades o capacidades de trabajar hay que “pensar en tratamientos especiales”.

Camilo dos Santos

Banco de Previsión Social (BPS)

“Hay una propuesta específica que quizás no se le prestó suficiente atención y que implica un gran desafío y va a haber que trabajarla bien que es la de fortalecer las bonificaciones. Ese tipo bonificaciones indican que no es al barrer, lo que sí pasa es que las instituciones que las manejan no han funcionado correctamente. Las bonificaciones están fijadas rígidamente desde hace un montón de años, no se han revisado y muchas de ellas a esta altura están perimidas, deberían estarlo, no lo están, legalmente operan y se cuentan, y hay situaciones nuevas que no han sido incorporadas. Simplemente no hay ni una institución de bonificaciones que funcione activamente. Se está proponiendo fortalecer eso”, argumentó.

Forteza fue consultado sobre si el proyecto de reforma de la seguridad social podría salir con el apoyo de todo el sistema político y, en el caso del Frente Amplio, si actuaría como bloque monolítico o el proyecto tendría el apoyo de algunos sectores moderados. “No la veo; en la CESS no se expresó en lo absoluto, ese bloque más llamado moderado no figuró, no existió. Lo que yo digo es que está muy debilitado”, respondió. En la reforma anterior de 1995, el ala moderada del FA que lideraba el exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, apoyó la creación del sistema mixto que derivó en el surgimiento de las AFAP.

El papel del PIT-CNT

Sobre el trabajo con el PIT-CNT, Forteza sostuvo que fueron “más claros” que el FA pero que las diferencias estuvieron muy marcadas. En ese sentido, dijo que una de las grandes discrepancias estuvo en que el PIT-CNT cuestiona la capitalización y expresa que, de hacerse, debería ser colectiva y manejada por el Estado, eliminando a las empresas privadas (AFAP) de la administración de los fondos. Además, propone usar fondos previsionales con fines redistributivos no necesariamente asociados a la renta vitalicia que se genera con esos aportes.

Camilo dos Santos

Banco de Previsión Social (BPS)

Forteza también rechazó la propuesta de la central sindical de que “si existen problemas de financiamiento de la seguridad social" se resuelvan obteniendo más fondos”. Según el experto, “conseguir más recursos quiere decir aumentar los impuestos” y -desde el oficialismo- entienden que Uruguay “ya tiene un nivel suficientemente elevado de gasto previsional” y en las comparaciones internacionales está “totalmente fuera de línea”.

“En el gasto previsional no es solo un tema de ingresos, no se resuelve aumentando impuestos. No estoy diciendo que no se debe aumentar impuestos para nada, si me dijeran primera infancia, si no hay donde rascar, capaz que sí, pero pensar en aumentar impuestos para aumentar o mantener un gasto que está totalmente desalineado, ahí discrepamos”, explicó.