¿Fraude en Gran Hermano?: la opinión de Coti, exparticipante, sobre el reality

Tras una nueva gala de eliminación, cuatro integrantes quedaron en la casa de Gran Hermano 2022 de cara a la ansiada final. Sin embargo, crecen las dudas acerca de saber si hubo fraude o si el programa está "arreglado". En este marco, la ex participante Coti Romero reveló cómo es qué funciona el confesionario.

Ya hace varias semanas, los comentarios de Romina sobre sus charlas con la producción generaron dudas en los televidentes. Es que, en más de una ocasión, ella contó que fue "incentivada" a tomar alguna decisión en el programa para salir beneficiada.

A pocos días del cierre del reality, la correntina dialogó con los panelistas de LAM y opinó sobre el posible "acomodo".

"Nunca me pasó que me digan que decisión tomar o qué camino tomar. Al menos a mí no, no lo sentí tampoco cuando estuve adentro", explicó Coti Romero, sobre las versiones que circulan en redes sociales.

En este sentido, remarcó que a ella no le "introdujeron nada", pero sostuvo que "es raro lo de Romi".

"No me quiero meter en eso porque no tengo idea. Es re tonto admitir que la presionaron, por si a mí me dicen algo me callo la boca, no lo voy a decir delante de las cámaras", apuntó.

Además, contó que si bien hay charlas con la voz de Gran Hermano, las indicaciones van con respecto a tener que ir al supermercado o hacer una publicidad. "Por ejemplo, por ahí nos llamaban y nos decían ‘por favor podes cargar la pileta' o controlar que hay algo que está tapando una cámara", cerró la pareja de Alexis "El Conejo".

¿Quién fue el último eliminado de Gran Hermano 2022?

En una tensa gala de eliminación, Camila fue la última participante que debió abandonar la casa, luego de caer en un mano a mano con Romina por un 60,26% de votos negativos, sobre un 39,74%.

Marcos fue el primero en salvarse con un 0,47% de votos en contra, el menor porcentaje en la historia del reality. Luego, le siguió Julieta con un 8,99%.

¿Cuándo es la final de Gran Hermano 2022?

La décima edición de Gran Hermano Argentina, que comenzó el 17 de octubre de 2022, ya llegó al último tramo del certamen. Por lo pronto, la producción no confirmó oficialmente cuándo será la ansiada final.

Sin embargo, se prevé que sea para finales de marzo. En su momento, se estimaba que sería el 19 de este mes, pero después del ingreso de las familias, se espera el final de Gran Hermano sea el domingo 26 o el lunes 27.

