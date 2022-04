Freddy Rincón: el recuerdo de un periodista colombiano de la BBC del gol más gritado del extraordinario jugador

Gritando abrazado a los amigos. Gritando en medio de la oficina. Gritando en el baño. Gritando en la calle frente a un almacén de electrodomésticos. Gritando desenfrenado por toda la casa.

No importa el lugar, si pensamos en Freddy -así le decimos como si se tratara de nuestro mejor amigo- nos acordamos de estar gritando por él y gracias a él.

En la madrugada de este jueves el cuerpo médico de la clínica Imbanaco en Cali anunció que el jugador colombiano había fallecido después de pasar varios días en agonía tras un accidente de tránsito ocurrido el 11 de abril.

Y de nuevo nos acordamos de aquel rugido. De la felicidad. Porque cuando se grita con el alma, el recuerdo se mete en el corazón.

Yo estaba solo. Yo vivía en Cali, la ciudad donde Freddy levantaría parte de su leyenda jugando para el América de Cali.

Era martes. Mis padres y mi hermana habían salido de casa a cumplir con sus deberes: trabajo y colegio. Yo me había quedado en casa porque milagrosamente en el colegio que estudiaba habían adelantado las vacaciones una semana antes.

No recuerdo el sentimiento de desesperanza antes de comenzar el partido, pero debía estar, porque ese día Colombia se jugaba su clasificación a la segunda ronda del Mundial de Italia 90, ante Alemania.

Para dar contexto, valgan un par de datos: en sus dos partidos anteriores, Alemania (que en ese momento era Alemania Federal y era la subcampeona del mundo) había aplastado a sus rivales de grupo: primero a Yugoslavia por 4 a 1 y después a Emiratos Árabes 5-1.

Many of you are sharing your personal memories.



For millions, it is this 1990 World Cup goal.



Into injury time, @FCFSeleccionCol needed a goal to draw the game and avoid elimination from the group stage. Then this happened... 🇨🇴💔pic.twitter.com/Mz8syMxLZ5