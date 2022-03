Frente Amplio intimó a Manini a demostrar que no es colono

El Frente Amplio intimó públicamente este lunes al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a demostrar con la documentación correspondiente que el campo en Artigas que posee, junto a su esposa Irene Moreira, ministra de Vivienda, no está afectado por la ley de Colonización.

Así lo dispuso la oposición luego de haber recibido un "exhaustivo informe" por parte de su representante en el Instituto Nacional de Colonización (INC), Andrés Berterreche que, a juicio de la bancada, no deja lugar a dudas.

"Tenemos un informe técnico que prueba que el Directorio de Colonización, nunca en ningún momento de esta larga historia, resolvió que ese padrón saliera del instituto a los efectos de ser vendido", dijo el senador Enrique Rubio. "No existe registro alguno", complementó.

De allí, razonó, que quien sea el propietario de ese bien conserva la condición de colono. Rubio desafió a Manini y a Moreira a demostrar lo contrario, tal como afirman. "El senador y la ministra podrían rápidamente, de un día para el otro, demostrar la veracidad de lo que sostienen", expresó. Podrían hacerlo, dijo, presentando la resolución de Colonización que deja afuera de los efectos de la ley a ese padrón. También, la escritura, que es en donde "consta toda la trayectoria de un bien".

"Exhibiendo esa documentación se librarían de toda esta incertidumbre" dijo Rubio, que alertó sobre las consecuencias políticas y judiciales del tema. "Acá está en juego la honorabilidad del senador Manini", aseguró. "Es algo que un militar conoce bien". añadió.

El senador frenteamplista aludía al hecho de que, al momento de discutirse en el Senado la Ley de Urgente Consideración (LUC), Manini participó y votó los artículos 357 y 358 de esa norma. Uno desafectó de la órbita del INC a los campos provenientes de colonias del Banco Hipotecario (BHU). El otro, flexibilizó las condiciones que debe cumplir un colono, en cuanto a trabajar en forma directa en el predio o residir allí. Se trata de cambios que, eventualmente, lo habrían beneficiado en forma directa.

Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, para Rubio incurrió en una “falta grave” en primer lugar por haber violado el reglamento del Senado, que impide a los legislador participar en asuntos en los que tengan intereses, salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara.

Rubio también puso en juego la posibilidad de que Manini haya incurrido en "conjunción de interés personal y público" al haber votado esos artículos, tal como está previsto en el artículo 161 del Código Penal.

"No basta con afirmaciones" expuso el senador frenteamplista, en referencia a la carta pública que el cabildante divulgó este domingo. "Es necesario exhibir documentos", señaló. Así, si la razón la tiene Manini, Rubio indicó estar seguro que el senador responderá rápidamente. "Lo importante son los documentos, que no mienten", insistió. "Que lo presente cuanto antes, al Senado y a la sociedad uruguaya", concluyó.

La coordinadora de la bancada, Liliam Kechichian, destacó la labor del Berterreche en el tema. "Ha tenido una actitud altamente institucional". señaló. La senadora ratificó que el director recién hace pocos días elevó la información a consideración de la fuerza política, luego de haberla planteado ante el organismo. "¨Para nosotros está clarísima la condición de colonos" expresó la legisladora, acerca de la situación de Manini, su esposa, y su suegro.

El director del INC, por su parte, ratificó su posición. "No tengo la más mínima duda de que esos predios siguen afectados a la ley de Colonización", dijo este lunes en rueda de prensa. Berterreche redobló el desafío y aseguró que si su afirmación es incorrecta no tendrá "ningún problema" en poner el cargo a disposición. "Tengo la más absoluta seguridad de lo que estoy haciendo", sostuvo.