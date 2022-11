Frente Amplio irá al TCA para declarar la nulidad del proyecto Arazatí

El Frente Amplio recurrirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar la nulidad del proyecto de la planta Arazatí, anunció el director de OSE por parte del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. "Por no tener los informes requeridos por resolución del directorio, por no haber dado las posibilidades de estudio serio mínimas de un proyecto de esta naturaleza de un tema tan sensible como es el agua, entendemos que está viciado de nulidad y da la oportunidad al gobierno de frenar y abrir instancias de diálogo", afirmó en conferencia de prensa.

"Por primera vez en 70 años potabilizaremos el agua en una planta que no será propiedad de nuestra empresa pública sino que será privada", señaló en conferencia de prensa.

“OSE potabilizará el agua en una planta que no será de su propiedad por la cual tendrá que pagar US$ 40 millones al año durante 18 años a un privado para hacer su trabajo. Con un costo final de más de U$S 740 millones. 743 para ser exactos”, agregó. "No es cierto que se dice que esto es una inversión privada y que no le costará nada al sector público. Porque con estos pagos de U$S 40 millones, todas y todos pagarán ese sobrecosto", afirmó.

Ortuño aseguró que el proyecto Neptuno será un "proyecto recortado" y que no asegurará el abastecimiento de agua potable ni la salinidad del Río de la Plata. A su vez aseguró que la planta de Arazatí "será más chica" de lo previsto.

Por otro lado, aseguró que el gobierno no se basó en informes técnicos para realizarlo. "Insistimos en lamentar que el gobierno decida esta gestión de esta potabilización cediéndola a privados , que haya descartado la gestión pública por parte de OSE y no haya ni siquiera presentado los estudios comparativos", aseguró." Deben tener un fuerte sustento técnico algo que no ha realizado este gobierno que a los empujones nos ha dado unos informes económicos con menos de 24 horas para su estudio sin informes técnicos de la gerencias especializadas de la OSE que no han sido consultadas", sostuvo.

A su vez, a nivel legislativo, el Frente Amplio se declaró en asamblea permanente para darle seguimiento al tema.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este martes la concreción del proyecto , que prevé la construcción de una nueva planta potabilizadora con una inversión de US$ 200 millones en los próximos tres años, que puede llegar a US$ 500 millones si el directorio de OSE aprueba el proyecto de saneamiento para 60 localidades del país, añadió.

El objetivo es tener "capacidad ilimitada de (abastecimiento de) agua potable en todo el país", dijo el presidente. Se trata de un proceso de toma de potabilización y bombeo de agua potable desde Arazatí, hacia Montevideo.

El privado diseñará, financiará, construirá y mantendrá la infraestructura, que quedará al servicio de OSE. Se hará mediante una licitación pública, dijeron las autoridades. "Hasta no esté construida la infraestructura para que OSE se encargue de la potabilización, la gente no pagará nada", aseguró el ministro de Ambiente, Adrián Peña.