Friends llega hoy al cine uruguayo: estos son los capítulos que se verán

Para festejar el aniversario 25 y de la misma forma que se hizo en cines estadounidenses, este lunes se estrena en Uruguay la maratón de episodios de Friends con escenas inéditas y material del detrás de cámaras.

La maratón se hará en un formato de tres noches, los días 4, 5 y 6 de noviembre, con cuatro episodios en cada función para que los fans de Rachel, Ross, Chandler, Mónica, Phoebe y Joey puedan disfrutarlos en pantalla grande.

Entre los capítulos seleccionados están algunos de los más conocidos, como el que los amigos descubren que Mónica y Chandler están saliendo, el video de la graduación o el juego de trivia de chicas, entre otros.

Estos son algunos de los capítulos que se disfrutarán en los cines Movie, Life y Grupocine:

The One Where Ross Finds Out (Cuando Ross se entera de que Rachel está enamorada de él)

The One with the Morning After (cuando Rachel se entera de que Ross la engañó)

The One with the Embryos (cuando cambian el departamento)

The One Where Ross Got High (las confesiones de Ross en el día de Acción de Gracias)

También se podrán ver los siguientes capítulos: