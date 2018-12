Lo acusaron de abusar de su hijo, lo liberaron y ahora la SCJ lo vuelve a procesar

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones que había determinado en octubre del año pasado que Humberto Cabrera era inocente de haber abusado sexualmente a su hijo de seis años, y se confirmó así su procesamiento por este caso.

El fallo, divulgado por el semanario Búsqueda este jueves, negó que la "prueba fundamental" en la que se había basado el juez en 2016 flaqueara, puesto que un diálogo en el que el niño contaba el presunto abuso había sido "guiado por la niñera", tal como lo había dictaminado la Justicia en segunda instancia.

Cabrera había estado 14 meses y seis días preso, hasta que el 4 de octubre de 2017 el Tribunal de Apelaciones Penal de tercer turno lo absolvió y decretó su inmediata liberación. Fue por unanimidad que los ministros Eduardo Borges, Julio Olivera y Pedro Salazar señalaron que no había elementos para investigarlo.

"Quiero que se sepa que soy inocente porque para muchos soy un violador. Mi hijo quiere que lo vaya a buscar al colegio, pero la mayoría de las veces va mi suegro. Quizá la gente no reaccione pero yo me siento perseguido, no entro al supermercado, me quedo en el auto", había Cabrera dicho en diálogo con El Observador el año pasado, tras conocerse la noticia.

Pero el fiscal de ese caso, Rodrigo Morosoli recurrió ese caso ante la SCJ, y hoy celebra la decisión del máximo órgano de Justicia. "Cuando una víctima denuncia un robo o cualquier otro delito en general se acepta sin cuestionamientos. Pero cuando se trata de abuso sexual a la víctima se la mira de arriba a abajo, se duda de lo que dice. Creo que la Corte va en buen camino al dar credibilidad a las víctimas", dijo Morosoli al semanario.

Los ministros del la SCJ, no obstante, no votaron todos lo mismo: la presidenta Elena Martínez y el magistrado Eduardo Turell adujeron razones de formalidad para negarse al recurso de la Fiscalía, porque entendieron que "no es posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia".

Los restantes -el expresidente del organismo, Jorge Chediak y los jueces Bernadette Minvielle y Graciela Gatti- calificaron de "absurda" la fundamentación en que se basaron sus colegas para revocar el procesamiento de Cabrera. Ellos entendieron que el relato del niño era "coherente" y que no podía sopesarse que había sido inducido por la niñera -una grabación demuestra que esta mujer hizo preguntas sugestivas para que el menor relatara el supuesto abuso- ya que el niño repitió su versión en distintas oportunidades: ante el juez de la causa, la psicóloga de la escuela y la perito del Poder Judicial.

Como este caso se rige por el sistema penal que rigió hasta noviembre del año pasado, Cabrera no volverá a prisión mientras espera a que la Justicia laude su caso, en el que es acusado de "reiterados delitos de atentado violento al pudor"

Contradenuncia

El año pasado, la familia de Cabrera había presentado una denuncia penal contra la niñera por injurias, manipulación del menor, exposición revictimizándolo, apropiación indebida de las llaves de la casa, entre otros delitos.

En la denuncia la familia planteó que la mujer tiene una personalidad querulante (patología que lleva a denunciar), y que lo mismo había hecho con 12 personas antes que a Cabrera y su pareja -la madre del niño, contra quien la Justicia no encontró pruebas, aunque también había sido señalada por el niño como abusadora-.

Se presentaron testimonios certificados por escribano de testigos que aseguran que la niñera tenía problemas psiquiátricos y que jamás había cuidado niños. Según surge de una pericia privada realizada al menor por la psiquiatra infantil Jacqueline Maidana, en la que la profesional había descartado el abuso, el niño dijo estar enojado con la niñera porque lo "engañó".

"Me prometió regalarme un Ricardito y un paquete de galletitas waffles si yo contaba una historia, un secreto malo de mi mamá y mi papá (... ) me dijo que si no le decía eso a los señores, no me iban a dejar ir", relató el niño en una oportunidad.