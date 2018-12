Fuerte aumento en cantidad de proyectos de inversión presentados por privados

En los primeros 11 meses del año fueron presentados a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) 564 proyectos de inversión lo que marcó un crecimiento de 72% respecto al mismo período del año anterior. A su vez, en el acumulado de esos meses el monto de inversión asociada a los emprendimientos presentados fue de US$ 1.734 millones con un aumento de casi cuatro veces —269%— en la misma relación, según informó la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía (MEF).

Además, el 69% de los proyectos presentados corresponde a pequeñas y medianas empresas (pymes) y se observó que la mayoría de las propuestas de inversión busca localizarse en el interior del país. Por su parte, el 10% de los proyectos corresponde a empresas nuevas.

Según la información oficial, en el acumulado del año el sector comercial fue el que presentó el mayor número de proyectos con el 30%, seguido por la industria con 28%, los servicios con 25%, el agro con 12% y el turismo con 5%.

En el desglose por monto de inversión, la industria encabezó el listado con US$ 938 millones (54%), seguido por el comercio con US$ 331 millones (19%), los servicios con US$ 257 millones (15%), el agro con US$ 124 millones (7%) y el turismo con US$ 85 (5%).

Una de las principales preocupaciones del equipo económico fue la pérdida de dinamismo de la inversión privada —uno de los motores fundamentales para apuntalar el crecimiento — en los últimos cinco. Por ese motivo, en febrero de este año el MEF presentó una serie de beneficios adicionales a los ya existentes con el objetivo de promover inversiones que a su vez generaran más empleo.

Una de las medidas fue incluir cambios en la evaluación de los proyectos que se presenten para hacer uso de los beneficios fiscales previstos en el régimen de promoción de inversiones. La creación de empleo, junto con la investigación y desarrollo e innovación pasaron a tener más puntaje y por tanto obtener un porcentaje de exoneración de impuestos mayor.

También se incrementó en 10% el porcentaje de exoneración para los proyectos de inversión que fueran presentados entre marzo de este año y febrero de 2019 con una ejecución del 75% del total a diciembre del año próximo.

Recomendaciones

A pesar del dato positivo en la presentación de proyectos de inversión, hubo una disminución de los recomendados por la Comap al Poder Ejecutivo. Entre enero y noviembre de este año fueron 387 proyectos por un monto de inversión asociada de US$ 610,8 millones, lo que marcó un descenso de 25% en la cantidad y de 18% en los montos,respecto al mismo período del 2017.