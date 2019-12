Fuerza Aérea se une al rescate del avión chileno

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) se unió al operativo de rescate del avión militar chileno con destino a la Antártida desaparecido este lunes con 38 personas a bordo, mientras sobrevolaba el mar de Drake. Según el coronel Leonardo Blengini, director de la dirección de relaciones públicas de la FAU, "es una zona muy complicada como para decir que ese avión está flotando", aún si logró amerizar (impactar de forma controlada sobre el agua).

"Es una zona complicada en lo que respecta a meteorología porque varía rápidamente con respecto al océano porque es una zona con unión de dos océanos con temperaturas muy bajas -menos de 20 grados- y olas muy altas -más de 6 metros-", aseguró a El Observador. Aclaró que el gobierno uruguayo "dispuso la colaboración de la búsqueda" porque coincide con que el avión uruguayo se encuentra en Punta Arenas, el aeropuerto chileno desde donde partió el avión desaparecido, "cumpliendo misiones logísticas" de la campaña antártica de verano 2019-2020.

Desde Punta Arenas se hacen los cruces aéreos para la isla Rey Jorge y la distancia es de 12000 kilómetros, casi 4 horas de vuelo. Allí está la base aérea chilena “Presidente Eduardo Frei Montalva”, la única en la isla que tiene pista de aterrizaje, que se encuentra a cinco kilómetros de la base científica antártica Artigas (BCAA), perteneciente a Uruguay.

Para Blengini "se puede encontrar un vestigio" pero depende de cómo esté el mar porque es "muy bravío". El avión chileno sobrevolaba el mar de Drake y la Fuerza Aérea de Chile (FACH) declaró "estado de alerta por la pérdida de las comunicaciones". A bordo del C-130 Hércules viajan 38 personas -17 tripulantes de la aeronave y 21 pasajeros- de las cuales 15 eran uniformados de la FACH, tres del Ejército, dos de la empresa privada de construcción Inproser y un funcionario de la Universidad de Magallanes.

Fuerza aérea de Chile

El avión uruguayo que se une al rescate también es un Hércules C-130 y partió de Uruguay la semana pasada para realizar la fase uno de la campaña antártica de verano 2019-2020, que incluye tareas de mantenimiento de la base científica, así como la "ampliación" en "generación eléctrica y telecomunicaciones" del lugar.

Según fuentes militares para hacer el cruce desde Punta Arenas a la isla Rey Jorge, llegan el día antes desde Uruguay para poder descansar después de hacer ocho horas de vuelo. Si se mantienen las condiciones climáticas al otro día despegan, aunque aseguraron que han pasado cinco o seis días para que el el tiempo meteorológico permita volar.

Cuando llegan a la Antártida descargan y se vuelven porque el avión no puede quedarse en la isla debido al riesgo del "cambio climático y los congelamientos". En la pista de la base chilena "Presidente Eduardo Frei Montalva" no hay posibilidad de cargar combustible, por lo que la capacidad del tanque alcanza para hacer "alguna aproximación" y si no habilitan la pista de entrada, los pilotos deben irse sin aterrizar.

Fuerza aérea de Uruguay

Desde la FACH indicaron que se contactaron con los familiares de quienes estaban a bordo del avión "para mantenerlos informados de esta lamentable situación". Además comunicaron que en esta jornada intensificaron la búsqueda; además del avión de la FAU en la búsqueda se incorporaron dos buques de la Armada de Chile, diez aviones de la Fuerza Aérea de Chile -cuatro de ellos en vuelo a Punta Arenas-, un avión BAE DASH-1 de Aerovías DAP, un avión C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, dos órbitas satelitales de Estados Unidos para captura de imágenes y una órbita satelital diurna del satélite FASat Charlie para captura de imágenes.