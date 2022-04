Fujimori: la CIDH invalida la sentencia del Constitucional peruano que ordenaba liberar a l expresidente

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló este viernes en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que ordenó liberar al expresidente peruano Alberto Fujimori, encarcelado desde 2009 por violaciones de los derechos humanos.

LUKA GONZALES / Getty Fujimori, de 83 años, cumple condena por violaciones de los derechos humanos.

En una resolución fechada el 7 de abril la Corte resolvió que la sentencia del Constitucional peruano incumple las dispoisiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

La resolución de la CIDH cierra por el momento la larga batalla legal y política por la libertad de Fujimori, iniciada en 2017 cuando el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski le concedió un indulto humanitario por motivos de salud cuando necesitaba los votos de la bancada fujimorista para sobrevivir a una moción para destituirlo presentada en el Congreso.

Resolución de la @CorteIDH Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú 🇵🇪, del 7 de abril de 2022.



👩🏿‍💻Más información aquí: https://t.co/CuFwkogcAO#147PeriodoCorteIDH pic.twitter.com/qhEB4BDjVl — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) April 8, 2022

En 2018 la CIDH instó a la justicia peruana a revisar el la decisión de indultar a Fujimori ante las denuncias de irregularidades y las quejas de las víctimas de sus crímenes, que se quejaron de que el indulto equivalía a la impunidad. Más tarde, la Corte Suprema de Perú anuló el perdón presidencial.

Pero el 17 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional acordó restablecer el indulto y ordenar la liberación de Fujimori, basándose en defectos de procedimiento en el proceso ante el Supremo, en el que, a su juicio, no habían quedado acreditadas las supuestas irregularidades en la tramitación del indulto de Kuzcynski.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, las víctimas recurrieron a la CIDH, que ha resuelto de nuevo en contra del indulto y asegura que el más alto tribunal peruano no se ajustó en su resolución a las obligaciones de perseguir y castigar los crímenes contra la humanidad que la Carta Interamericana de Derechos Humanos establece para Perú y el resto de estados firmantes.

Con 83 años, Fujimori sigue siendo una figura muy polémica en Perú. Fue presidente entre 1990 y 2000, años en los que impantó un gobierno autoritario en el país. Sus abogados y seguidores aseguran que su edad y sus problemas de salud justifican su salida de prisión. También algunos de sus principales críticos han abogado por concederle beneficios penitenciarios, como hizo el periodista Gustavo Gorriti en una reciente entrevista en BBC Mundo.

Sus víctimas y sus detractores afirman, en cambio, que no ha pagado las reaparaciones a las que fue condenado ni ha pedido perdón por sus crímenes. Sostienen también que no está demostrado que sus problemas de salud no puedan ser debidamente atendidos en la cárcel.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.