Funcionarios de Casmu hicieron paro y movilización tras despidos "arbitrarios"

La Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) realizó un paro con movilización durante este lunes a raíz de 50 despidos y 200 envíos a seguro de paro que las autoridades de la mutualista ejecutaron.

"Estábamos en conflicto por los despidos arbitrarios y la política de hostigamiento que tiene el Casmu. El 25 de noviembre la empresa se comprometió no mandar más compañeros al seguro pero el 1° de febrero enviaron a 57 funcionarios más", dijo la dirigente Sonia González al canal de streaming, Saint Bois TV.

El sindicato inició una movilización hacia la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) donde se realizó una reunión tripartita entre las autoridades de la mutualista, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo.

El secretario general de AFCASMU, Alex Gonella, dijo a El Observador que luego de la reunión, la situación empeoró. "Nos comunicaron que los trabajadores que no acepten la extensión del seguro de paro serán despedidos y que otros ya no van a ser retomados luego de que finalicen. Hasta ahora tenemos 200 trabajadores sin saber su futuro", aseguró.

El presidente del Casmu explica los cambios

El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, explicó a El Observador que la empresa se encuentra en un "proceso de cambio" debido a un "proceso profundo de robotización" que ya comenzó. "El mundo va para ese lado, las empresas que no cambian no tienen futuro", agregó.

En este proceso el centro de salud se encuentra en medio de un cambio a una "historia clínica electrónica", pasará el sistema de su área económica financiera al "software alemán SAP" en tres meses, y cuando este proceso termine también lo llevará a las áreas de Recursos Humanos y a Gestión Comercial, detalló el jerarca. A todo esto se suma que el área de atención al cliente ya cuenta con un "call center robotizado". "Es un proceso que no va a parar", afirmó Rodríguez.

Debido a estos cambios, el presidente de Casmu explicó que hay funcionarios que no tienen "lugar" en la empresa. "No podemos pagar la robotización y a los funcionarios que no tienen trabajo en la empresa", declaró.

"Planteamos retiros incentivados y reubicación pero nada ha sido tomado en cuenta. Hasta ahora estuvieron mintiendo, tirando la pelota para adelante", afirmó Gonella al respecto de este proceso.

El 15 de febrero Casmu y el sindicato trabajarán con las listas de trabajadores que cada parte entiende que pueden continuar en el prestador, insumo con el que el gremio definirá los pasos a seguir en asamblea.

Según Rodríguez, los 50 despidos y 200 envíos al seguro de paro se tratarán "en la negociación", y aclaró que la "extensión del seguro de paro" es "parte" de un "proceso" en el que buscarán "reconvertir" a los funcionarios hoy desplazados "en áreas que Casmu necesita".

Para ello, el centro de salud busca alcanzar un acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) para formar a los empleados hoy desplazados. El mandatario de Casmu indicó que el hospital necesita más profesionales en "el área comercial y de atención al cliente", por lo que entiende que en "un tiempo prudencial" los trabajadores en seguro de paro que se formen pueden pasar a esas zonas.

Además, aseguró que la empresa no cubrirá los puestos de funcionarios que renuncian o fallecen para "dar lugar a los trabajadores en seguro de paro".

"Casmu vive violando los acuerdos. No nos sorprende. Todo esto lo pagamos los socios y los trabajadores. Porque se han generado más demoras en las salas de espera y los trabajadores se han visto sobrecargados. La dirección dice que está en un proceso de modernización. Parece que la variable de ajuste somos los trabajadores no médicos", agregó Sonia González.