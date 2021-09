Fundación de EEUU intenta donar insumos médicos al MSP por US$ 1 millón desde junio: ¿por qué se demora?

Lurymar Di Marco es una uruguaya que vive en New Jersey, Estados Unidos, y es coordinadora de la fundación Mano a Mano Internacional Roselle Park, encargada de donar equipos médicos a países con carencias sanitarias. Según contó, en junio le transmitió al MSP la intención de la organización de entregar a Uruguay un contenedor con insumos médicos destinados al combate del covid-19.

Sin embargo, Di Marco contó que, más allá que el MSP aceptó la donación, hasta el día de hoy no ha podido enviar el contenedor con la mercadería. "Tienen que hacer licitaciones de acá para allá, me derivan a una persona y después a otra", expresó.

La coordinadora afirmó que la fundación le permitió donar estos insumos porque se lo pidió al presidente, el doctor Pedro Cordero. "La fundación me entrega los recursos a mí por ser uruguaya, no porque Uruguay este dentro de los países carenciados", aclaró.

Di Marco explicó que el valor total de todas las provisiones que hay en el contendedor equivale a un millón de dólares. "Todo es nuevo, a estrenar y son equipos médicos, mascarillas, termómetros digitales, jeringas, trajes protectores para médicos, entre otros", dijo. Agregó que los tapabocas son del modelo N95 (de mejor calidad que otros) y en Estados Unidos esas mascarillas cuestan US$10 cada una. En el contenedor hay 88.000 unidades para Uruguay.

La coordinadora cuestionó el trato recibido en Uruguay y dijo que es el único país que no recibe estas donaciones. Subrayó que países como Kenia, Senegal e India ya disponen de los recursos.

Además, afirmó que ella es responsable del contenedor. "La fundación me ayuda a pagar un lugar para apartar el contenedor porque sino lo envían a otro país", dijo.

Una fuente de Fiscalización del MSP consultada por El Observador afirmó que "la donación está en trámite y está demorada por temas de resoluciones". Según se indicó, las donaciones tienen que cumplir con lo estipulado en algunas resoluciones de los años 2004 y 2007. "Ajustarse a la norma no es tan rápido como uno cree que debería ser", afirmó la fuente.

También hay trámites de documentación que cumplir: certificado libre de la venta del país, declaración jurada de la descripción de producto, características del producto, fecha de fabricación, si es estéril o no, entre otros.

Desde el MSP se aseguró que esta donación está en el último punto de la resolución que consiste en coordinar el llamado a concurso de precios a compañías navieras para conseguir que lo traigan desde New Jersey, lugar en el que se encuentra el contenedor.

Ante esta situación, Di Marco expresó que los trámites burocráticos tienen que modificarse sino "nadie va a querer mandar nada a Uruguay" y comentó que desde Canadá le han dicho que no envíe recursos a Uruguay porque "es un caos".

"Si a mí Uruguay me abre las puertas y no me pone barreras podría equipar un hospital entero de punta a punta con camas, equipos, camillas, con salas de rayos X, con ambulancias, pero no me dejan, me cortan los brazos", remató Di Marco y aseguró que es algo que le ha comentado tanto al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Antecedente

En 2019 El Observador informó de otra donación que la organización estadounidense Mano a Mano Internacional Roselle Park pretendió hacerle a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que no se pudo concretar debido a la burocracia estatal. En esa oportunidad, el Hospital Vidal y Fuentes, ubicado en Minas, Lavalleja, iba a recibir una ambulancia, un aparato de rayos X y un mamógrafo.



ASSE alegó en ese momento que Mano a Mano no presentó la documentación requerida para “autentificar” la procedencia de la donación y que esto generó “un desacuerdo” que impidió que la organización continuara con el proceso. Sin embargo, la coordinadora general de Mano a Mano sostuvo que las negociaciones para ingresar el equipamiento sí se iniciaron. “Empezaron a exigir un montón de requisitos, a pedir una cantidad de documentos y papeles. En los últimos cuatro años donamos cerca de US$ 2 millones en equipos médicos y en ningún otro país pasó esto”, lamentó.