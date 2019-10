Fútbol con menos guardias de seguridad y venta de entradas en los kioscos

Sacar la entrada de pasada para la cancha, multiplicar los puestos de venta en lugares comunes como salones o estaciones de servicio, eliminar la zona de exclusión en partidos que no la requieran y disminuir la cantidad de guardias de seguridad destinados a los juegos, son algunas de las medidas en las que trabaja el Ejecutivo de la AUF con empresas privadas y con el Ministerio del Interior para disminuir los costos de los espectáculos.

Una de las ideas en la que trabajan los neutrales pasa por facilitar la compra de entradas a los hinchas. Los presididos por Ignacio Alonso pretenden volver al sistema de que la gente podía sacar la entrada el día del partido, incluso de pasada rumbo a la cancha.

“Se trabaja en una aplicación que a modo de prueba esperemos esté pronta antes de finalizar el Clausura, que sea propia de la AUF y que elimine los costos de intermediación y los haga muy marginales. No es solo sacando por teléfono porque por ahí a la gente mayor le puede plantear alguna dificultad, sino que pasa por buscar otro tipo de lugar para sacar entradas que multiplique los puntos y a un costo menor. No está cerrado, pero lo estamos trabajando”, dijo el neutral Jorge Casales a Referí.

El dirigente agregó que la idea sobre la que avanza pasa por sacar la entrada en “infinidad de puntos que hay en todo el país, como un salón, por ejemplo, o una estación de servicio. De esa forma incluso se evitan las colas para comprar entradas”.

Hace unos días los neutrales de la AUF se reunieron con un grupo de clubes con los que estuvieron intercambiando ideas tendientes a abaratar costos en los espectáculos.

El presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, explicó a Referí que los neutrales hablaron sobre “una propuesta para aumentar los lugares donde se puedan comprar entradas y eso implicaría un menor costo. ¿Qué lugares? Y por ejemplo uno donde se puede jugar un 5 de Oro. Al disponer de muchos lugares para sacar entradas no se concentra mucha gente en un solo lugar en los partidos importantes. No habrá ningún lugar que se vea saturado”.

Guardias de seguridad: un guardia cada 50 espectadores

El presidente bohemio, Blanco, agregó a Referí que en el encuentro con los neutrales, del que participaron otros clubes como los grandes Nacional y Peñarol, se intercambió sobre los costos de la seguridad privada que deben afrontar las instituciones.

Diego Battiste

“Nosotros le pasamos un tema de estadísticas a nivel mundial de guardias de seguridad por espectadores y acá se utilizan muchísimos más. En el exterior hablan de un guardia cada 500 personas y acá es uno cada 50”, reveló Blanco.

En ese sentido, el neutral Casales reveló a Referí: “Como proyecto del año que viene se va a hacer un llamado a licitación de guardias de seguridad en general dando la posibilidad a los clubes a que utilicen esa empresa licitada. Luego cada club tiene la opción de elegir su propia empresa o la que se licite. Al licitar habrá precio y servicio. Todos van a tener la posibilidad de elegir esa empresa o si por otra razón siguen con la que tienen es problema de cada equipo”.

Zona de exclusión

Otro aspecto en el que se reparó es en la eliminación de la zona de exclusión en partidos donde realmente no amerita su implementación.

Diego Battiste

“Luego del clásico, donde se tomaron medidas extraordinarias, quedó instaurado lo de la zona de exclusión y otras cosas en partidos que no ameritaban. Se habló con el Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía para no poner zona de exclusión en partidos donde no hay riesgos y se quedó en ir estudiando realmente la peligrosidad de cada partido para aplicar esto y la cantidad de guardias asignados”.

Todas las gestiones vinculadas con los operativos de seguridad, son consensuadas entre la AUF y el Gobierno.