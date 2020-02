Futurismo laboral: una tendencia que se va haciendo lugar

Si siguiéramos los consejos de Daniel Gilbert, psicólogo de la Universidad de Harvard, lo de predecir nuestro futuro laboral no tendría sentido. Gilbert pertenece a esa clase de expertos que aseguran que somos pésimos pronosticadores del propio futuro laboral, y que las predicciones sobre lo que estaremos haciendo dentro de 10 ó 20 años son siempre muy deficientes. Esto afectaría negativamente a las decisiones que tomamos al escoger una carrera, al cambiar de empleo o reinventarnos profesionalmente.

Puede que acertemos en las predicciones a corto plazo que implican una línea coherente de causa-efecto, sin ramificaciones. Pero a más largo plazo, cuando es necesario simular más escenarios, sólo son eficaces aquellos con imaginación y con capacidad para ponerse en diferentes situaciones.

Y aquí entran en juego los futuristas. No tienen nada que ver con los adivinos televisivos ni con las bolas de cristal. Sus pronósticos están basados en evidencias y datos, en estudios y estimaciones realizadas por instituciones y expertos de prestigio.

Elena Ibáñez, fundadora y CEO de Singularity Experts, recuerda que "un estudio del Institute for the Future (IFTF) de Palo Alto revela que el 85% de los empleos que tendrá éxito en 2030 no existen en la actualidad". Ibáñez considera lógico pensar que la velocidad de la tecnología y la automatización de las tareas repetitivas nos dirigen hacia un futuro desconocido: "Lo virtual, lo artificial, la inteligencia artificial, el software, se están comiendo el mundo. Es normal que pensemos que habrá cambios que no podemos ni siquiera imaginar. Pero existen evidencias de sobra para anticipar muchos de los empleos del futuro", comenta.

Así, parece que los futuristas podrían sernos de ayuda para lograr el consejo que muy pocos nos pueden proporcionar: qué carrera estudiar, en qué sector podemos trabajar o qué profesión nos conviene escoger.

En realidad, la clave para ser futurista es identificar tendencias, ser capaz de explicar por qué son importantes, qué las impulsa; cuáles serán sus implicaciones para el mundo en general y cómo se puede aprovechar esa visión de futuro en los negocios que vienen... Y también en las nuevas profesiones.

Un método similar

Es posible conseguir un método personal similar al de los futuristas, aunque la fundadora de Singularity Experts advierte de que el conocimiento necesario para hacer estas predicciones ha de ser tan vasto que una sola persona difícilmente puede manejarlo.

Silvia Leal, experta en transformación digital y presentadora de La Cuarta Revolución, tiene una visión optimista acerca de las posibilidades de conocer las claves de nuestro futuro profesional: "Recibimos alertas sobre la aparición y desaparición de empleos, y esto se va intuyendo en el corto plazo. La realidad es que el día a día no es tan difícil si conseguimos analizar la tareas que se van a demandar. Se trata de saber qué tenemos que hacer para conseguir un hueco en el mercado. La alerta y la intuición son clave, y de ahí podemos sacar nuestro business case y prepararnos para el futuro".

Ben Hammersley, uno de los futuristas más conocidos, fundador de la consultora Hammersley Futures, aconseja comprender que la tecnología, la política, la sociedad y la cultura se afectan mutuamente, y que no basta con ser fuerte en un campo del conocimiento. También sugiere considerar el principio de la reinvención constante: "Observe cada acción que realice durante el día y observe el propósito de esa acción, preguntándose qué problema está tratando de resolver, y luego considere cómo lo haría si tuviera que resolver ese problema por primera vez con la tecnología actual de hoy".

Fuente: Expansión - RIPE