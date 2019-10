Gaminara, capitán de Los Teros: “Estamos pidiendo a gritos más competencia”

En 2016, con 27 años, le tocó asumir el capitanato de Los Teros , con la llegada de Esteban Meneses como entrenador y secundado por Alejandro Nieto. Y con cambios poco menos que sísmicos en los procesos de selecciones. Pasar de un estilo basado en la defensa a uno de juego más integral, apoyados en el crecimiento físico que había tenido el equipo en los años anteriores. Pero también de un cambio en el modelo de liderazgo vertical del hasta entonces entrenador Pablo Lemoine (indispensable para un proceso que empezó casi desde la nada y terminó en un Mundial), a otro más horizontal, impulsado por Meneses, donde los líderes del plantel eran parte de la toma de decisiones. Y con una preparación inédita para el Mundial, que les permitió trazarse objetivos altísimos.

Juan Manuel Gaminara creció muchísimo en estos años. Se volvió un rugbista muy reflexivo, maduro, exigente y autocrítico, pero ambicioso. En él se reflejó el cambio de mentalidad del grupo, que cerró un espectacular Mundial. Y fue la base de la unión del plantel, uno de los atributos de estos Teros que llamaron la atención en Japón.

Con un pie en el avión, Juan Gaminara habló con El Observador e hizo el balance de esta copa del mundo

Lograron los aplausos de buena parte del mundo, achicaron a la mitad la diferencia, le ganaron a Fiji, estuvieron a la altura con Gales y Australia. ¿Qué es lo que más destacás?

Estamos orgullosos del Mundial que hemos hecho. Es increíble. Rotamos, todos tuvieron sus minutos, todos aportaron y estuvieron a la altura. Todos crecieron. Un plantel hiper homogéneo, solidario, sin súper estrellas.

¿Qué les dejó el Mundial?

Nos deja la imagen de que podemos jugar de igual a igual contra todos. Obviamente con más roce, más competencia se va a achicar aún más la diferencia. Es hiper esperanzador. A todos los que les tocó entrar estuvieron a la altura.

Además sentimos la calidez de toda Sudamérica. Fue increíble.

Al final la diferencia son minutos de competencia, que es lo que te da roce para terminar estos partidos, para jugar de igual a igual con la presión de las patadas, por ejemplo

Ante Gales tuvieron que defender mucho, estuvieron mucho tiempo en campo propio... y así y todo en base a tremenda defensa estuvieron en partido hasta los 73 minutos. ¿Que te deja eso?

Había mucho viento en contra, en el segundo tiempo ellos lo usaron mejor, vino la tarjeta que no ayudó nada. Nuestro objetivo era mantenernos en partido para en los últimos 20 rematarlo. Faltando 15 minutos es que se nos van. Lo que veo más positivo es que no podés decir que Uruguay tenga una falencia en el el scrum, el line, el maul defensivo. Fue un mundial parejo en todo y es lo más esperanzador. Al final la diferencia son minutos de competencia, que es lo que te da roce para terminar estos partidos, para jugar de igual a igual con la presión de las patadas, por ejemplo.

Pediste más partidos como estos. Junto a la liga profesional, cual puede ser la meta de Uruguay en los próximos cuatro años?

Es difícil ya hoy poner la meta en los próximos cuatro años. Pero van a venir camadas con más años de profesionalismo. Si nosotros tuvimos 15 profesionales y mirá como estamos, compitiendo físicamente de igual a igual, de acá a cuatro años, con cinco o seis camadas en un contexto profesional y dedicándose a eso, espero un poco más. Y en cuanto a resultados dependerá de la serie, pero a nosotros nos quedó la sangre en el ojo en hacer historia. Historia era ganar dos partidos. Nuestra frase era: “Shockear al mundo con nuestra incansable convicción de hacer historia. El primero lo cumplimos, que fue ganarle a Fiji. Nos faltó ganar dos partidos. Es un lindo objetivo, pero todavía no soy quién para andar poniendo objetivos para el mundial siguiente

¿Qué será de tu futuro? ¿Lo tenés decidido?

No tengo ni idea qué voy a hacer. Me encantaría seguir jugando al rugby profesionalmente, también escucho mucho, veo tuits de que Uruguay el país más joven, y eso es una marca de amateurismo. Es difícil, uno posterga todo. Yo tengo a mi novia, los dos tenemos 30 años, y en algún momento buscás tener familia, casarte. Y económicamente jugando en uruguay hoy en dia es imposible. Me encantaria seguir, pero no tengo nada decidido. Veré que pasa a la vuelta, tranquilo.

El Mono dijo que evaluará si sigue. ¿Qué te deja él como líder?

A mi como líder, te lo dije en el libro, es increible como me ha formado y me ha dado el espacio como líder. No solo a mí sino al grupo de líderes. Cómo ha empujado a todos a proponer más rugby, a ser protagonistas. En el mundial pasado hacíamos un try y festejábamos como locos, hoy es un plantel tan ambicioso que hace un try y vuelve a la mitad para hacer otro, sea contra Fiji, Gales, Australia o Georgia. El Mono es eso. La mezcla de alguien de afuera, de Argentina, que le gusta jugar y proponer, y teniendo la esencia del uruguayo, que es la garra la defensa, las formaciones, el nunca darse por vencido. Fue una mezcla increíble y estamos muy felices. Siento que encontramos la mezcla perfecta.