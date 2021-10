García defendió compra de los Hércules y dijo que en el cuidado de los dineros públicos no le "gana nadie"

La segunda interpelación a un ministro del gobierno en dos días culminó este jueves sin ningún tipo de consecuencias políticas, luego de casi doce horas de debate que, para el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, permitieron confirmar sus "sospechas": la reciente compra por parte del Ministerio de Defensa de los dos aviones Hércules KC 130 H estuvo plagada de irregularidades.

La oposición promovió sin éxito una moción que declaró insatisfactorias las respuestas del ministro Javier García ante la "mala compra" de estas dos aeronaves, anunciada en setiembre de 2020 en una negociación directa con el Estado español a un costo de 22 millones de euros que "no se justifica, ni por sus potenciales usos, ni por sus costos operativos ni por las necesidades actuales del país".

Es que Núñez cuestionó la compra en momentos en que el "brutal recorte" implementado por el gobierno en el Presupuesto del Estado afectó áreas del ministerio, como la alimentación y los beneficios al personal subalterno, cuyos salarios cayeron 5% en lo que va de esta administración. También en momentos en que el gobierno decidió, dijo, recortar $ 140 millones con respecto a los fondos destinados a la inversión en material naval para la custodia del mar territorial, que este año tendrá apenas $ 50 millones.

Una de los puntos claves para el Frente Amplio resultó ser una carta del canciller Francisco Bustillo, del 15 de junio del año pasado y en la que comunicaba que "solo resta definir el calendario de pagos" con España. Según la oposición, ese mensaje fue anterior a que Uruguay recibiera otras dos ofertas por aviones similares, lo que demostraría que no hubo un proceso competitivo.

Otra afirmación clave del Frente Amplio giró en torno a que la compra fue cerrada sin informes jurídicos previos y sin que los aviones, fabricados en 1976, fueran inspeccionados previamente por técnicos de la Fuerza Aérea para comprobar su estado. Ese relevamiento, apuntó Núñez, se hizo recién el 19 de noviembre de 2020, dos meses después de la fecha en que fue cerrada la compra.

Una operación que, además, se saldó con la opinión contraria de las divisiones jurídicas de esa fuerza y del propio Ministerio de Defensa, que cuestionaron que los españoles no asumieran ningún tipo de responsabilidad sobre el estado de las aeronaves, que no otorgaran ningún tipo de garantías y que además no aceptaran la intervención de un tercero en caso de controversia.

"Dos aviones jubilados, costosos y sin garantías", como los describió Núñez, al apuntar que se necesitan US$ 9.000 por hora para que estén operativos. Adquiridos, dijo además, "mientras no hay cobertura de radares en los tres principales aeropuertos del país". Es que, según el diputado comunista, el ministro "decidió no gastar el dinero que tenía para el mantenimiento del radar Selex".

Núñez también mostro su preocupación por el estado de las aeronaves. Al respecto sostuvo que los dos aviones debían llegar a Montevideo el mismo día, pero uno de ellos debió retrasar su arribo 36 horas debido a un desperfecto técnico. "Es como si al comprar un auto del 70, el dueño mientras me lo trae me diga: 'mire que se rompió el auto, estoy esperando el guinche'", ironizó.

Compras frenadas

Para el diputado opositor, el ministro intentó tergiversar y correr el eje de la interpelación, "buscando el cuco donde no está". Es que, para García, el tema de la interpelación no era la compra de los Hércules.

"El tema de fondo es ideológico. El Partido Comunista no cree en las Fuerzas Armadas", sostuvo García en referencia al sector al que pertenece Núñez. "Podría haber sido por tres lanchas o por tres camiones", ironizó. Al respecto, García presentó una resolución del gobierno de Perú, que autoriza la compra de dos hércules KC 130 H por 25 millones de euros. Tres millones más que los que pagó Uruguay.

El ministro rebatió además que el hecho se trate de "aviones jubilados", al señalar que siguen en uso en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Colombia, México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Bélgica y Dinamarca, entre otros países.

"Esta fue una compra excelente", aseguró. " Fue buena, oportuna e incomparable en el precio respecto a lo que quería comprar el gobierno anterior". El titular de Defensa utilizó gran parte de la interpelación para cuestionar una serie de decisiones del Frente Amplio en el ministerio. En particular, destacó que logró "frenar" la compra de un Airbus por 170 millones de euros.

También, contó, rechazó "la gran propuesta" del último gobierno de Vázquez de recibir en alquiler un avión por un plazo de ocho años y un costo de U$ 48 millones, que por contrato no podía ir a zonas de conflicto y que además, a diferencia de los Hércules, no tenía capacidad para trasladar helicópteros o unidades potabilizadoras de agua.

"A mí se me gana en muchas cosas, pero a administrar con honestidad y austeridad el destino de los dineros públicos, no me gana nadie" aseguró el jerarca, que destacó que su presencia en el Parlamento logró el apoyo de otros partidos que no integran la coalición de gobierno. Allí, remarcó el voto afirmativo de César Vega, el único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). "Un detalle que no es menor", dijo.

Rebatiendo las cifras mencionadas por Núñez, García defendió la "absoluta legalidad" del proceso, al sostener que la compra recién se cerró 16 de diciembre de 2020, cuando se firmó el contrato. Fecha que, además, fue posterior a las revisiones mecánicas de los aparatos. Antes, aseguró, se analizaron otras tres ofertas. Con respecto al Tribunal de Cuentas, dio "para adelante" con la compra, luego de tres instancias de control.

"No se quiere leer ni entender" lamentó en referencia a las afirmaciones de la bancada opositora.

El ministro de Defensa rebatió las críticas con respecto a los problemas con los radares. Según remarcó, el Selex careció de mantenimiento desde julio de 2016. En 2019, insistió, el Frente Amplio tenía el presupuesto para hacerlo, pero no lo ejecutó.

En ese marco, una de las últimas misiones realizadas por la aeronaves fue traer desde Madrid un radar secundario Indra y dos estaciones de posicionamiento satelital, para así paliar los problemas de control de tránsito aéreo. Eso fue producto de la "desinversión" que García le adjudica a los gobiernos del Frente Amplio.

Vacunas y cabezudos

García también se refirió a los aviones Hércules que, de menor tamaño, operaban durante el primer gobierno de Vázquez y que fueron destinados al "turismo político".

Así, García citó dos viajes realizados en 2005 y en 2007. En el primero, 80 personas viajaron "con plata del Estado" a un festival internacional de la juventud organizado en Venezuela por el entonces presidente Hugo Chávez. En el segundo, 90 artistas, diplomáticos y periodistas fueron trasladados a los "carnavales" de Valparaíso.

Allí el ministro optó por reproducir dos imágenes para comprar la "carga" que se transportaron en esos viajes y las que trasladaron los Hércules ahora cuestionados.

"Nosotros los usamos para traer vacunas, respiradores, ultrafreezers y laboratorios PCR. Ellos llevaron cabezudos", ironizó. En concreto, informó, fueron 3,5 millones las dosis de Pfizer contra el covid-19 que pasaron por los ultrafeezers traídos en los Hércules "en momentos en que el mundo se peleaba" por obtener dosis. Vacunas que, recordó, el Frente Amplio había dicho que "no servirían para nada".

El ministro insistió en ese concepto. "Las terceras dosis que la mayoría de los diputados tienen en su brazo fueron refrigeradas en los ultrafeezers que trajeron los Hércules".

García también apeló a la comparación de estos aviones con el Hawker que el gobierno de Tabaré Vázquez compró en forma directa "a un amigo" para destinarlo como avión multipropósito pero que terminó siendo el "avión presidencial", ya que en 135 vuelos realizados, solo 14 resultaron ser sanitarios. "El fin era otro", ironizó el ministro.