Geely Uruguay lanza la nueva SUV Geely GX3

Días pasados, Geely Uruguay realizó la presentación de su nueva All New GX3, una SUV que viene a sorprender con su estética renovada y un excelente nivel de equipamiento en términos de tecnología aplicada a la seguridad y al confort. Se presenta como una SUV compacta, moderna y atractiva, que ofrece una inmejorable relación entre calidad, precio y equipamiento.

La presentación de la nueva All New Geely GX3 tuvo lugar en las instalaciones de La Quinta de Arteaga bajo la conducción del periodista y presentador Flavio Bonavena y contó con la participación del gerente comercial de Geely Uruguay, Federico Guarino. Durante la presentación online, los espectadores pudieron ver en exclusiva el moderno diseño que presenta la GX3, sus características principales y toda la tecnología en términos de seguridad y confort de la nueva integrante de la línea Geely.

All New GX3 es una SUV que se destaca por su diseño moderno y deportivo. En su frente se integran una refinada careta tridimensional cromada con sus faros con luces led en forma horizontal al igual que los faros antiniebla. Su lateral continúa sus líneas dinámicas y estilizadas, y destacan sus espejos con estética fibra de carbono con luz de giro incorporada y sus llantas de aleación rodado 16 que combinan en color gris oscuro y negro. El equipo de diseño de Geely es liderado por Peter Horboury, ex Jefe de diseño de Volvo Cars.

La nueva All New Geely GX3 posee un motor de 1.5 litros y 16 válvulas con una potencia de 103 caballos de fuerza a 6000 rpm. Se comercializa en versión de caja manual de 5 velocidades y en versión automática con una caja CVT de 8 marchas que incluye modo Sport.

All New GX3 utiliza las últimas tecnologías en términos de seguridad y confort. Las tres versiones vienen equipadas con dirección asistida electrónicamente, Doble Airbag cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntas en las 5 las plazas y asientos delanteros regulables en altura, sistema electrónico de seguridad ABS y EBD, frenos de disco en las cuatro ruedas, anclajes ISOFIX, sensor de estacionamiento con cámara trasera y monitoreo inteligente de presión de neumáticos.

La Geely GX3 está equipada con volante deportivo multifunción

Las versiones más equipadas agregan control de estabilidad, asistencia de frenado de emergencia, control de ascenso en pendiente, control de tracción, encendido de luces automático, techo solar y el asiento del conductor regulable en 6 posiciones.

La versión CVT incorpora además el control de descenso en pendiente, sistema keyless + Intelligent key y botón de encendido.

La Geely GX3 posee un cómodo espacio interior para todos los ocupantes. Está equipada con volante deportivo multifunción, tapizado en cuero, espejos eléctricos con desempañador y luces de giro, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura, cierre centralizado con comando a distancia, alzacristales eléctricos one touch y aire acondicionado con filtro CN95.

El sistema de entretenimiento en todas las versiones cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 8”, Mirrorlink con USB y Bluetooth.

Es un vehículo que se comporta excelentemente en la ciudad, esto se debe a su tamaño y agilidad, así como a la potencia de motor. Y al mismo tiempo se reconoce en él un vehículo estable y seguro para la conducción en ruta, ofreciendo a la vez un excelente nivel promedio de consumo de combustible.

De esta manera, la All New GX3 se transforma en el vehículo de ingreso a la marca y se esperan nuevos lanzamientos para el segundo semestre que incluyen la llegada a Uruguay de un nuevo modelo insignia de la marca, la nueva Geely Coolray / SX11.

La nueva All New Gx3 ya se encuentra disponible en todos los locales de Grupo Fiancar y en la extensa red de concesionarios Geely de todo el país, con la posibilidad de realizar un Test Drive y comprobar la calidad y excelentes prestaciones del vehículo.

Grupo Geely es un fabricante líder de automóviles con sede en Hangzhou, China. Fue fundada en 1997 como una subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group.

Geely Holding Group comercializa bajo el grupo automovilístico Geely: Geely, Protón, Lotus y Link & Co. (esta es la primera marca desarrollada luego de la fusión de Geely con Volvo).

Presente en más de 30 países y con 12 fábricas de montaje en todo el mundo, Geely cuenta con cuatro centros de diseño (España, Estados Unidos, China y Suecia) y cuatro centros de investigación y desarrollo (Suecia, Estados Unidos, España y China).

Los vehículos de Geely se comercializan través de una red de más de 850 concesionarios en China y alrededor de 350 puntos de venta y servicio en mercados extranjeros.

.

Geely Auto sigue siendo la marca de automóviles china más vendida por cuarto año consecutivo con ventas superiores a 1,32 millones de unidades.

En 2020, Geely Auto diversificó su estructura de ganancias, construyó una sólida estructura de efectivo y capital, mientras continuaba su compromiso con la inversión en Investigación y Desarrollo con el objetivo de acelerar su transición hacia una empresa de tecnología de movilidad eléctrica inteligente.

En el transcurso de 2020, Geely Auto ha superado con éxito la pandemia de Covid-19 mientras acelera su transformación tecnológica. Geely Auto ha continuado manteniendo una fuerte competitividad en el mercado, entregando un total de 1.320.217 unidades y manteniendo su posición como la marca de automóviles china más vendida por cuarto año consecutivo.

Lynk & Co, una marca premium global, vendió más de 175,000 vehículos a lo largo de 2020, un aumento de aproximadamente un 37% interanual. Más de 460.000 usuarios se han unido a la familia Lynk & Co en los cuatro años transcurridos desde el lanzamiento de la marca.

Las ventas en el extranjero de vehículos de la marca Geely Auto alcanzaron un aumento interanual de alrededor del 25% y la expansión en el extranjero de la marca y sus productos aumentó un alcance que cubre 30 mercados con más de 850 concesionarios y con una imagen e influencia de marca en constante mejora.

La expansión global de Lynk & Co está en marcha con la apertura de Lynk & Co Clubs en varias ciudades europeas. La marca traerá un nuevo modelo de negocio que ofrecerá servicios y experiencias de alta calidad a los usuarios europeos. En 2021, Lynk & Co dará a conocer su plan de expansión "Asia-Pacífico".

Para 2021, Geely Auto Group ha establecido un objetivo de ventas global de 1,53 millones de unidades, incluidos los productos de las marcas Lynk & Co y Geely Auto, un aumento interanual del 16%.

Geely Auto ha comenzado la transición a las nuevas arquitecturas modulares BMA y CMA, aumentando las sinergias entre productos y ofreciendo un mayor valor para los usuarios. En 2021, Geely Auto presentará una variedad de nuevos modelos de alto valor, incluido un nuevo SUV basado en la arquitectura CMA, el "Xingyue L", así como un nuevo sedán que se presentará en los próximos meses. Además de lanzar su primer modelo en Europa, Lynk & Co también presentará su primer modelo que utilizará la arquitectura SPA líder en su clase.

Geely Auto planea controlar sus emisiones, lograr la neutralidad de carbono y contribuir a combatir el cambio climático global a través de una mayor introducción de vehículos electrificados premium y asequibles para aumentar la absorción masiva.

Detallado en un comunicado separado, Geely Auto Group ha anunciado el establecimiento de una nueva compañía de vehículos eléctricos inteligentes, Zeekr. Con el lanzamiento de Zeekr, An Conghui dejará su puesto de presidente y director ejecutivo de Geely Auto Group para convertirse en presidente de Geely Auto Group. Gan Jiayue asumirá el cargo de An Conghui como CEO de Geely Auto Group.

Acerca de Grupo Fiancar:

Grupo Fiancar comenzó sus actividades en el año 1985 dedicándose a la comercialización de vehículos nuevos y usados. Hoy en día es uno de los más importantes importadores de plaza, siendo representante y distribuidor exclusivo de reconocidas marcas en segmentos que van desde vehículos de pasajeros, utilitarios livianos, motos y camiones de carga. Entre las reconocidas marcas del grupo se encuentran: Mitsubishi, Geely, JAC, Great Wall - Haval, TATA, Changhe, Chevrolet y Fiat. El Shopping de Usados de Grupo Fiancar es el mayor local de venta de usados del país, con la más amplia variedad de modelos y planes de financiación.

La empresa cuenta además con un completo Departamento de Servicios, con profesionales y técnicos especializados y altamente capacitados, y con tecnología de última generación para atender las más diversas necesidades en las áreas de atención de garantías, mantenimiento programado, repuestos originales, chapa y pintura, entre otros.

Dispone también de un moderno centro de logística integral automotriz de más de 50.000 m2 donde centra la operativa del Grupo y que además brinda servicios a otros importadores.