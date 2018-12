Génesis: la creación uruguaya revisitada

“El Uruguay es un país de creadores. Desde sus inicios este pequeño rincón del mundo ha producido grandes artistas en diversas disciplinas”; dice la voz en off en la presentación de la serie documental Génesis. Puede sonar a lugar común, pero como todo lugar común tiene su cuota de verdad. La creación artística ha tenido siempre un lugar destacado en este país y si tenemos en cuenta nuestra mínima población hemos dado al mundo un número interesante de artistas trascendentes. Como en el fútbol solemos compararnos con nuestros gigantescos vecinos Brasil y Argentina en vez de poner como medida a países más parecidos al nuestro en dimensiones geográficas y población, lo cual habla de que la producción de artistas por cápita (como la de futbolistas) es mucho mayor a la media. Podría pensarse que esa producción cultural especial es parte de un pasado de esplendor, pero la verdad es que –al menos en materia de cantidad- Uruguay sigue siendo una usina generadora de artistas. Y en estos últimos quince años el arte uruguayo ha recibido distinciones internacionales impensadas: películas distinguidas en Cannes y Berlín, prestigiosos premios teatrales en Londres, Grammys y hasta un premio Oscar, por no hablar del reciente Cervantes, otorgado por segunda vez a un escritor uruguayo.

Esa cantidad de oferta artística y su reconocimiento fuera de fronteras no es algo que esté muy presente en el día a día de los uruguayos. No hay -como sí pasa con el fútbol- un sentimiento de identidad a través de la cultura artística y en general se habla y se piensa muy poco de la creación nacional, especialmente a través de los grandes medios de comunicación

En ese sentido Génesis es un bienvenido aporte a la oferta televisiva uruguaya.

El programa que puede verse en la pantalla de TNU* o a través de YouTube se presenta como “un viaje por el universo creativo uruguayo” y plantea encuentros con 26 artistas en trece disciplinas diferentes. La estructura de la serie dirigida por Leandro Barneche se aleja mucho del clisé que podemos tener de un programa “cultural” de canal 5, el de un plató mal iluminado con catedráticos aburridos hablando alrededor de una mesa, siendo más cercana a los documentales que podemos ver en Netflix o los canales internacionales de cable. En cada capítulo la curadora y especialista en arte contemporáneo Claudia Müller se encuentra con los artistas en su lugar de trabajo, entrevistándolos de forma descontracturada (pero no por eso superficial) y se los muestra en acción creando, ensayando, actuando o dando clase, enseñando fragmentos de sus obras y retratándolos en lugares que fueron icónicos para su obra.

Como el nombre del programa lo indica, la idea principal es bucear en los orígenes de la creación, que es lo que mueve a los artistas a hacer lo que hacen, como nacieron sus inquietudes, como piensan sus obras.

Hay una frase que fue atribuida a Frank Zappa y a Elvis Costello entre otros, pero que al parecer fue dicha por un critico estadounidense del principios del siglo XX: “escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura”. La frase se puede usar para cualquier disciplina artística y tiene su parte de verdad, es muy difícil describir en palabras el origen, el porqué y el sentido de la creación artística. Pero lo cierto es que es muy interesante hacerlo. Y Müller tiene una gran calidad para preguntar cosas complejas de manera amena y familiar a artistas que siempre tienen una excelente actitud y que nunca se hacen los difíciles. Ese es uno de los grande valores de Génesis, el desmitificar la ininteligibilidad del arte contemporáneo. Müller y sus anfitriones hablan de procesos creativos y abstractos en disciplinas muchas veces consideradas difíciles, de forma accesible, haciéndonos parte de su pasión y de sus inquietudes. Y no todo son palabras, la cámara se detiene en paisajes, gestos, obras y lugares que hablan tanto de la creación como los conceptos de los artistas.

Otro de los méritos es no recurrir en general a los nombres de siempre, yendo a artistas no tan conocidos, al menos para quien no esté por dentro del universo de cada disciplina. También es muy atractiva la mezcla de generaciones, con gente muy joven y otros con una larguísima trayectoria.

Cada capitulo de la serie tiene una duración de media hora y está dedicado a dos artistas de una misma disciplina. Los creadores de Génesis deben ser los primeros en saber que marcar disciplinas en el arte contemporáneo es algo bastante limitante, peros seguramente la idea es poner un marco y darle cierta coherencia estilística a cada capitulo. Esos limites se traspasan casi siempre ya que nos encontramos con artistas digitales que también son músicos, diseñadores gráficos con una importante carrera como fotógrafos o coreógrafos con formación literaria.

Müller tiene una importante formación en arte contemporáneo y la predilección por ese campo es quizás uno de los pocos debes de la serie. De los treces programas hay siete destinados al amplio mundo de las artes visuales, uno solo a la literatura, uno al cine, uno a la danza y dos a la música.

Pero los puntos altos son muchos. Por ejemplo ver los lugares de trabajo y escuchar los conceptos de dos glorias de la cultura uruguaya como el diseñador y fotógrafo Horacio Añón o el escultor Octavio Podestá borran todo reparo.

Por eso esta clase de programas y la existencia misma de la televisión pública es importante, para crear contenidos que dialoguen, piensen y preserven nuestra cultura, memoria e identidad con productos de calidad sin fecha de vencimiento.

*Miércoles 23 horas y domingos 17.30 por TNU. Todos los capítulos están disponibles en la página de YouTube del canal, al otro día de emitirse por TV.

Los capítulos de la serie

Emitidos:

1 - Arte Contemporáneo: Agustina Fernández Raggio y Fernando Foglino

2 - Diseño Gráfico: Francisco Cunha y Horacio Añón

3 - Ilustración: Fermín Hontou y Matías Bergara

4 - Arte Digital: Guido Iafigliola y Brian Mackern

5 - Fotografía: Santiago Barreiro y Alvaro Zinno

6 - Literatura: Henry Trujillo y Pedro Peña

7 - Música: Alfonsina Álvarez y Estela Magnone

8 - Escultura: Andrés Santangelo y Octavio Podestá

9 - Danza Contemporánea: Carolina Silveira y Andrea Arobba

10 - Pintura: Gustavo Tabares y Mario Giacoya

Por emitirse:

11 - Teatro: Sergio Blanco y Florencia Caballero Bianchi

12 - Cine: Adriana Loeff/Claudia Abend y Walter Tournier

13 - Música: Luciano Supervielle y Ernesto Tabárez