Gestión de Lacalle Pou: 43% aprueba, 29% no aprueba y 27% dice que no es ni buena ni mala, según encuesta de Opción

La aprobación de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou se ubica en 43%, mientras que la desaprobación lo hace en 29% y otro 27% considera que no es ni buena ni mala, según la última encuesta de Opción.

En febrero la evaluación de la gestión del gobierno fue para el 11% muy buena, para el 32% buena, mientras que para el 27% no fue ni buena ni mala. Por otra parte, 16% consideró que la gestión es mala, 13% muy mala y 2% no respondió o dijo no saber.

"Este miércoles 1º de marzo, el gobierno nacional está cumpliendo tres años de gestión, el 60% de su mandato", recordó la consultora. "Nuestro Monitor de Opinión Pública revela que en este contexto de medio término, sigue prevaleciendo la aprobación (43%) sobre la desaprobación (29%), configurándose una brecha positiva de +14 y existiendo un segmento intermedio (cuyo peso es del 27%) que cataloga la gestión como “ni buena ni mala”. Frente a los dos trimestres anteriores, los resultados pautan una situación de estabilidad, con variaciones comprendidas dentro del margen de error", indicó.

Respecto a la medición anterior de la consultora, el porcentaje de opinión "muy buena/buena" bajó un punto para quedarse en 43. El trimestre anterior había sido de 44 y el anterior de 41.

Sin embargo la opinión "muy mala/mala" también bajó, pero dos puntos de los 31 de los dos trimestres anteriores a 29 esta vez. La opción por "ni buena ni mala" creció de 24 a 27.

"Los actuales niveles de aprobación están dentro de los pisos del actual ciclo de gobierno, lejos del período de luna de miel de inicios de gestión y también 8 puntos por debajo de la aprobación gozada en febrero de 2022, es decir, cuando el gobierno cumpliera su segundo año. Tratándose de una situación de mitad de período, los datos arrojan un saldo predominantemente favorable, fundamentalmente si se toma en cuenta que los pisos de aprobación suelen encontrarse a esta altura de0l ciclo y si se comparan los actuales registros con aquellos pertenecientes a otras gestiones presidenciales en el país luego de la recuperación democrática", explicó Opción.

La consultora apuntó también a que "la mirada sobre la labor del gobierno sigue fuertemente segmentada por electorados, también registrando pocas variaciones en relación a los últimos trimestres"

Los votantes de la coalición y los del Frente Amplio

De acuerdo a la elección de octubre de 2019, quienes votaron a la coalición multicolor, el 73% califica como "muy buena/buena" la actuación del gobierno, un 21% "ni buena ni mala" y un 6% como "mala/muy mala".

El panorama es el opuesto si se tienen en cuenta solo a quienes votaron al Frente Amplio. Solo el 9% valoraron positivamente al gobierno, un 30% pertenecieron a la opción de "ni buena ni mala" y un 60% opinó que la actuación ha sido "mala/muy mala"

Astesiano, políticas económicas y liderazgo

Ante la consulta de que es lo que más le gustó de la gestión, un 31% de los encuestados dijeron que nada, un 7% "gestión/mejoras económicas" y otro 7% "liderazgo/transparencia", mientras que un 6% destacó las "políticas/ayudas sociales", un 5% el "manejo de la pandemia" y el mismo porcentaje señaló la "buena gestión en en general"

La "corrupción/caso Astesiano" acaparó el 24% de lo señalado como lo que menos gustó de lo que hizo el gobierno. Lo siguió un 19% que criticó las "políticas económicas (precios/ingresos)", un 8% la "gestión en seguridad". Un 6% "aprueba todo".

La encuesta telefónica fue realizada entre el 15 y el 24 de febrero a 810 personas con muestreo aleatorio.