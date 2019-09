Gigante turístico británico Thomas Cook va a la quiebra

El consejo de administración de Thomas Cook, el grupo turístico más antiguo de Reino Unido, ha decidido iniciar un proceso de administración concursal de la compañía con vistas a su liquidación, al no poder afrontar las demandas de sus acreedores para reforzar su liquidez de manera urgente.

La compañía informó esta madrugada de su entrada en insolvencia, y del nombramiento de la firma Alix Partners como administradora del grupo durante el proceso de liquidación. De manera inmediata, la empresa ha cancelado sus reservas, sus tiendas han sido cerradas y sus aviones han quedado aparcados.

"Pese a un esfuerzo considerable, no queda otro remedio que ir a una liquidación voluntaria con efecto inmediato", dijo la empresa.

La insolvencia de la compañía obligará a los reguladores de Reino Unido, Alemania y otros países a organizar la repatriación de unos 600.000 clientes que Thomas Cook tiene en diferentes destinos turísticos. Además, salvo que algún inversor decida comprar los activos del grupo durante el concurso, quedan en el aire unos siete millones de viajes que el grupo organiza cada año a España desde el norte de Europa, a través de su agencia de viajes y su aerolínea. Cientos de hoteles españoles en las costas mediterráneas, Canarias y Baleares venden cada año parte de su capacidad a Thomas Cook.

Fuentes del sector indican que la mayoría de los contratos para el verano de 2020 no están firmados, con lo que los hoteleros tendrán tiempo para encontrar otras alternativas. Muchos de los clientes de Thomas Cook optarán por competidores como TUI, o bien por organizar sus viajes a través de Internet. El impacto a más corto plazo, en la temporada invernal, lo pueden notar los alojamientos en Canarias que sí tienen ya reservadas habitaciones para Thomas Cook. La empresa británica también gestiona de forma directa algunos hoteles en España

La bancarrota se produce después de que la empresa no encontrara los US$ 248 millones (226 millones de euros) de liquidez que le pedían sus acreedores para suscribir un plan de reestructuración del grupo. Ese monto se suma a los US$ 1100 millones que ya había aceptado aportar Fosun, primer accionista de Thomas Cook, junto a otros acreedores. A cambio, Fosun iba a quedarse con el control del touroperador del grupo y un 25% de la aerolínea, con el resto del capital pasando a manos de los bancos y bonistas.

Fosun, igual que los bancos y algunos fondos de inversión, no han querido poner esos 248 millones adicionales, y tras una reunión celebrada durante la jornada de ayer domingo en Londres, en las oficinas del bufete Latham & Watkins, la empresa ha optado por ir al concurso de acreedores, que hizo oficial en la madrugada del lunes.

El Gobierno británico tampoco quiso rescatar al grupo, al entender que se trata de un negocio privado. En todo caso, el coste de la repatriación de los 150.000 clientes británicos que ahora están de vacaciones puede exceder esos US$ 248 millones, que según algunos medios podría incluir pagos pendientes a hoteles. El regulador aéreo de Reino Unido está en alerta para organizar el regreso de los viajeros, en un plan que ha sido bautizado como Operación Matterhorn.

Se espera que los accionistas de Thomas Cook pierdan toda su inversión. Los acreedores podrán recuperar parte de su deuda con los posibles ingresos por la venta de activos. La aerolínea alemana Condor especialmente podría interesar a algunos competidores.

El Brexit y la depreciación de la libra, el auge de las reservas de viajes por Internet y la fuerte competencia en destinos como España ha hecho tambalearse el negocio tradicional de Thomas Cook, que arrastra US$ 2100 millones de deuda y tiene 563 agencias en las calles británicas. La empresa fue fundada hace 178 años emplea a unos 22.000 trabajadores.

Entre los principales acreedores figuran los bancos británicos RBS y Lloyds. A principios de este año, CaixaBank acordó prestar US$ 55 millones a Thomas Cook para invertir en hoteles en España.

Condor continúa operando

Condor, la compañía aérea alemana basada en Fráncfort, anunció el lunes que mantiene sus vuelos pese a la quiebra de su sociedad matriz, la operadora de viajes y turismo Thomas Cook, y pidió un préstamo de urgencia al gobierno alemán.

"Condor sigue operando como sociedad alemana. Para evitar una falta de liquidez de Condor, se ha pedido un préstamo garantizado por el Estado. El gobierno federal [alemán] examina esta cuestión" declaró la compañía, que tiene una flota de unos 40 aviones.

Fuente: Expansión y AFP