Gilberto Vázquez aseguró que se mudó a Rivera porque allí no paga alquiler

El coronel retirado Gilberto Vázquez, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), dijo a Telemundo que se mudó a Rivera porque allí no paga alquiler. "Acá no pago alquiler", sostuvo al ser consultado por un periodista sobre por qué se había trasladado a la ciudad fronteriza.

La semana pasada La Diaria informó que Vázquez, quien intentó fugarse en 2006, había sido autorizado a mudarse a Rivera, a pocas cuadras de la frontera con Brasil, a pesar de que allí no funcionaba el sistema de tobilleras electrónicas. Pero cuando la policía fue a visitarlo el 24 de octubre para comprobar que estuviera cumpliendo con su pena de prisión domiciliaria, el ex coronel no se encontraba en la vivienda.

Debido a esto, el juez de ejecución de Montevideo, Martín Gesto, ordenó que se instalara una guardia policial permanente para evitar que vuelva a ausentarse. Este miércoles Telemundo se presentó en la vivienda y desde el balcón, Vázquez aseguró que se había mudado a Rivera porque no pagaba alquiler. Además, saludo a la cámara y hasta sacó la lengua.

El coronel retirado intentó fugarse por primera vez en 2006, cuando fue llevado a la emergencia del Hospital Militar debido a que sentía fuertes dolores de próstata y retención urinaria, momento en que se dispuso su internación. Sin embargo, Vázquez aprovechó que el custodia se ausentó un momento para darse a la fuga. Tres días después fue recapturado.

Cinco años más tarde, en 2011, el Ministerio del Interior informó que en su celda de Cárcel Central fue incautada "una sierra", al tiempo que se constató la existencia de "dulce de membrillo en los barrotes, utilizado por él mismo con el propósito de corroer el hierro".

Durante la dictadura Vázquez trabajó para el Servicio de Información y Defensa (SID) y participó del plan Cóndor en nuestro país. Fue condenado por 28 delitos de homicidio especialmente agravado a cumplir 25 años de cárcel. En octubre de 2011 una corte lo procesó por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García Irureta-Goyena, madre de la legisladora Macarena Gelman.