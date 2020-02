"Cuánto odio": Gisela Barreto respondió a las burlas por su entrevista viral

La conductora y modelo argentina Gisela Barreto fue el blanco de las burlas y risas en internet luego de que el fin de semana se viralizara un fragmento de una entrevista en su programa del canal digital TLV1, La fe mueve montañas. En ese ciclo, durante una entrevista con el autor católico Marino Restrepo, y ante una larga explicación de este sobre el problema de los carteles de narcotráfico en países del primer y tercer mundo, Barreto le preguntó si se refería "a los carteles que están por las calles".

Acá Gisela Barreto se anima a preguntar lo que muchos periodistas que escuchan callados a sus entrevistados no se animan. pic.twitter.com/QOXWIUpEK3 — Nicolás Lichtmaier (@niqueco) February 23, 2020

Gracias al video viral, Barreto se convirtió en tendencia en Twitter durante el fin de semana. Y su primera reacción fue publicar un breve video el domingo en el que agradecía la difusión involuntaria que le habían dado a ella, a su entrevistado, y al programa que conduce. "Me encantó la visibilidad que le dieron a Marino Restrepo, fundador de Peregrinos del amor, y a mí, en Twitter. TT (trending topic), gordo. Un beso a todos. Chicos, I love you, buen fin de semana", dijo, mientras caminaba por la calle.

El lunes publicó en esa misma red social otro mensaje, más crítico, y en el que aprovechó para mezclar su postura en uno de los debates sociales más intensos que vive su país, Argentina, en estos tiempos. La respuesta de Barreto critica que la burla por la entrevista surja ahora, ya que fue realizada en diciembre de 2019.

"Buscaron en archivos del 19 de diciembre de 2019. ¡Que vacía por dentro está la gente! ¡No tienen vida propia, buscan a quien defenestrar! ¡Cuanto odio carcome sus corazones! Desinformar es apoyar el aborto #Hormonización #IG ¡mi programa es católico y de valores!", escribió Barreto en Twitter.

En una entrevista radial con la emisora Radio Mitre, citada por el portal Infobae, Barreto se justificó diciendo “Me parece lo más normal del ser humano que cuando alguien no sabe algo lo pregunte. No es pecado. Soy periodista especializada en religión y en defender los valores. Yo sí entendí lo que él me estaba diciendo, pero le pregunté específicamente de los cárteles, que son organizaciones criminales. Y él me explicó. No tiene nada de malo”.