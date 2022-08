Gobierno analiza cambio legal para establecer libre acceso a archivos de la dictadura

El ministro de Defensa, Javier García, conversó este miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou sobre la posibilidad de hacer un cambio legal para que el gobierno pueda publicar a través de la web todos los archivos militares de la dictadura que están en poder del Estado, y a los que ahora solo se accede parcialmente mediante pedidos de acceso a la información.

“Hay archivos que hasta el día de hoy, salvo pocas personas, nadie ha tenido conocimiento”, señaló, y ejemplificó el caso de los denominados Archivos Berruti, que hoy están en el Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

La ley a la que aludió García es la 18.435, que creó el Archivo Nacional de la Memoria.

“La pregunta que yo hago es: ¿no será mejor cambiar la ley? ¿No será mejor la transparencia? Que no esté reservado a profesionales”, señaló García ante la prensa este miércoles.

Según explicó el ministro, la idea es que la ciudadanía tenga un acceso libre y gratuito al material, que lo encuentre sin ningún trámite previo, y sin ediciones. Se trata de otorgar “transparencia” y “publicidad” sobre los temas de Estado, añadió el ministro.

El anuncio del ministro se da horas después de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo compartiera una "evaluación independiente" que reclamó "mayor colaboración del Estado uruguayo en la búsqueda de detenidos desaparecidos" y señaló que Uruguay "carece de una política de Estado" en esa materia.

García criticó el informe, al que calificó de "insólito" y "carente de objetividad".

"Es de un consultor extranjero que se contrató. Realmente me sorprendió porque lo vi muy carente de objetividad. Y me parece insólito que no se tenga en cuenta todo lo hecho, sobre todo en este gobierno. Ha sido el gobierno que más ha respondido, objetivamente, pedidos de acceso, tribunales de honor. No hay otro gobierno que en tan poco tiempo haya brindado tanta información, y que haya tenido tanta transparencia en materia de archivos militares", sostuvo el ministro.