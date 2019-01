Gobierno dice que mantiene “equidistancia” en Venezuela sin tomar “partido por nadie”

Desde que se inició el conflicto en Venezuela, cuya crisis social, política y económica recrudeció en las últimas semanas, la palabra “neutral” no estuvo presente en los comunicados de la cancillería uruguaya. Hasta este miércoles, cuando Uruguay se declaró “neutral” y junto a México invitó a una cumbre internacional que se realizará en Montevideo el próximo jueves 7 de febrero y de la que se espera la participación de más de diez países y organismos internacionales que comparten “esta posición”.

Dos altas fuentes de la cancillería dijeron a El Observador que la posición “neutral” del gobierno uruguayo supone mantener “equidistancia” entre las partes en conflicto y tiene como objetivo “ayudar a una salida pacífica”. Uno de ellos agregó que no se estaba tomando “partido por nadie”, mientras que el otro aclaró que el significado no pretendía “marcar una postura sobre el reconocimiento” a Nicolás Maduro o Juan Guaidó como presidentes legítimos.

A diferencia de la mayoría de los países de la región, Uruguay no cuestionó la legitimidad de las elecciones de mayo de 2018 que llevaron a Maduro a una nueva presidencia y participó de la ceremonia de toma de mando los primeros días de enero a través del encargado de negocios en Venezuela, José Luis Remedi. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo semanas atrás que el argumento fundamental era que Uruguay reconocía “estados y no gobiernos” y por eso evitaba expresarse sobre la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente legítimo.

La cumbre del próximo jueves -que según el gobierno responde al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de "apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad"- estará encabezada por cancilleres de países "neutrales", según señala el comunicado divulgado por México y Uruguay.

De acuerdo con este criterio, Francia, Reino Unido, España, Alemania, Portugal y Holanda no podrían formar parte de las conversaciones ya que no reconocieron la elección de Maduro y a su vez lo ultimaron a llamar a elecciones so pena de reconocer a Guaidó.

De hecho, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este miércoles la propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de formar parte de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos sobre la crisis venezolana.

López Obrador basó su argumentación en que España no era neutral ya que formaba parte del grupo de países de la UE que le dieron un ultimátum a Maduro. En conferencia de prensa luego de su reunión bilateral, el mandatario mexicano dijo que “no se pueden imponer las cosas, primero se tienen que poner a dialogar las partes" en Venezuela. "No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", agregó. Sánchez, por su parte, dijo que España no pretende "quitar ni poner gobiernos" sino que por métodos democráticos, unas elecciones justas, limpias y transparentes se encuentre una salida a la crisis venezolana.

Tampoco podrán participar los integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos, Ecuador y Canadá por apoyar a Guaidó ni los aliados latinoamericanos de Maduro: Bolivia, Nicaragua y Cuba. El Salvador también se pronunció a favor del chavismo.

Están excluidos, de igual manera, los aliados internacionales de Maduro como Rusia, China, Turquía, Siria e Irán.

En este escenario se reduce el número de estados y organizaciones que podrían participar. Algunos de los cancilleres que podrían arribar a Montevideo son los de Noruega, Suecia, Finlandia, Japón e India que se mantuvieron al margen de la disputa. En el caso de Noruega y Suecia, ya hubo cooperación con Uruguay cuando el gobierno se involucró con el proceso de paz en Colombia desde el Consejo de Seguridad. La Unión Africana también tiene una importante tradición en materia de resolución de conflictos.

Hay algunos países como Etiopía, Bangladesh, Nepal, Paquistán y Egipto que podrían ser considerados ya que mantienen vínculos con Uruguay a raíz de su compromiso con las misiones de paz de Naciones Unidas.

En la cancillería se limitaron a decir que habían cursado invitaciones y que preferían no dar nombres porque los países estaban “confirmando”.

Las gestiones para la realización de la cumbre son encabezadas por Ariel Bergamino, quien se encuentra en misión oficial en Europa, y monitoreadas por el presidente Tabaré Vázquez desde Montevideo. El vicecanciller se encuentra en España donde se reunirá con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores este jueves. Antes estuvo con su par italiano, Guglielmo Picchi y mantuvo un contacto “preliminar” con la vicepresidente de la Comisión Europea, Federica Mogherini. “No puedo negar que no hay conversación en donde no esté presente la preocupación por el cuadro que hoy atraviesa ese país hermano. La mejor forma de ayudar a Venezuela es con prudencia y calma a través de un diálogo productivo y serio, que no es tan fácil lograrlo pero hay que intentarlo. Gobernar no es exhibirse”, dijo el martes en una rueda de prensa.

Encuentro europeo

Mogherini es quien está llevando adelante las conversaciones por la Unión Europea. La semana pasada habló con el presidente Tabaré Vázquez y el martes se reunió con los cancilleres de Ecuador y Bolivia, y mantuvo conversaciones telefónicas con su pares de México y Canadá y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien acordó “trabajar hacia una transición pacífica y democrática”, según señaló en un comunicado.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatirán este jueves en una reunión informal en Rumania por primera vez la situación en Venezuela después de que pidieran la realización de elecciones presidenciales urgentemente porque sino reconocerían a Guaidó como presidente encargado.

Este miércoles, Maduro se mostró dispuesto a realizar elecciones legislativas anticipadas, pero negó la posibilidad de extenderlas a presidenciales, como solicitó la comunidad internacional. "Pedimos que el presidente Maduro convoque elecciones presidenciales regulares, verificadas por la comunidad internacional. Al parecer se opone. En ese caso deseamos que sea el presidente Guaidó quien tome esa iniciativa”, adelantó el canciller francés Jean-Yves Le Drian.