Gobierno hará un plan piloto del “pase verde” el próximo sábado en el Sodre

El próximo sábado, Presidencia de la República junto con el MSP, MEC y SODRE llevarán adelante el primer piloto de #PaseResponsable en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta. La obra "Workshop Coreográfico 2021" estará a cargo del BNS y dirigida por Maria Riccetto. — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) May 30, 2021

La obra elegida es el Workshop Coreográfico 2021, que estará a cargo del Ballet Nacional del Sodre y será dirigida por Maria Riccetto. Presidencia, junto al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Sodre, serán los encargados de gestionar el primer evento enmarcado en el pase responsable, según informó el asesor de Luis Lacalle Pou.

A todos los invitados y participantes se les realizará un test de antígenos y deberán tener puesto el tapabocas en todo momento, puntualizó Martinelli.

Tres "status" sanitarios

¿Cómo seguirá la puesta en marcha? Según informó El Observador, el plan se aplicará a través de la aplicación CoronavirusUY, y ofrecerá tres alternativas. Por un lado, las personas que estén vacunadas podrán obtener el “pase libre” 15 días después de la segunda dosis. El permiso estará vigente, en principio, por los siguientes seis meses.

Por otro lado comprenderá a los que hayan cursado la enfermedad y conserven anticuerpos. En su caso, la vigencia será por tres meses.

Finalmente, existirá la posibilidad de presentar el resultado negativo de un test de antígeno antes de ingresar al evento en cuestión. En este caso la validez dependerá de qué tipo de actividad sea.

En las que sean consideradas de “alto riesgo”, el test deberá tener un máximo de 24 horas de realizado que demuestra que el individuo en cuestión “por lo menos no entre contagiado”.

Al ser consultado, Martinelli aclaró que estos plazos dependerán de la decisión del Ministerio de Salud Pública, y pueden tener modificaciones.

El status de la persona estará cargado en el código QR que contiene la información sanitaria del interesado.

A partir de estas alternativas, el jerarca destacó que cualquier persona podrá hacer cualquier actividad. “En algún momento se rumoreó que si no estabas vacunado no podías hacer nada y que esto convertiría a la vacuna en obligatoria”, recordó. “Es todo un rumor que no sé de dónde salió”, dijo Martinelli.

Martinelli admitió que el plan supone un “riesgo controlado” y que el objetivo siempre fue el retorno a las actividades. “Abrir más allá de lo que indican los protocolos. Si en un museo se permite un aforo del 30%, esto va a permitir abrirlo al 100%”, precisó.