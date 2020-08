Gobierno mantendrá por tres meses afiliación al Fonasa para los que se queden sin empleo

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este martes que a los trabajadores que entre el 1° de agosto y el 31 de octubre pierdan la cobertura al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se les mantendrá durante tres meses más la cobertura médica.

El jerarca agregó que dentro de la medida se incluirá también a los familiares a cargo abarcados en ese tipo de protección social. La financiación será por parte del Fondo Coronavirus para aquellas personas que perdieron su vinculo laboral y se les acabe durante ese período el seguro de paro o de desempleo.

Salinas dijo que esto implicará asegurar la continuidad en la asistencia médica en cada prestador de salud y al no haber modificación de los cotizantes no se verá afectado el empleo en las mutualistas. Un segundo aspecto que destacó es que no se va a dar un sobrecargo en el sistema público y que habrá un plazo de tres meses para que la situación laboral de las personas se revierta, además de un tiempo mayor para que el sector público se prepare para recibir una mayor demanda.

Además, apuntó que la medida beneficia "al Sistema Nacional Integrado de Salud en su conjunto porque las instituciones de asistencia médica no van a tener un desfinanciamiento por aportes de cápitas"

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que se pagaron durante julio 147 mil seguros de paro, lo que mostró una baja de 30 mil con respecto a junio.

“Esto implica una tendencia que va en línea con el proceso de reactivación económica que estamos teniendo”, aseguró y recordó una vez más los buenos resultados que se registran con el seguro de paro parcial.

“Como con la curva de contagios, en el tema de desempleo ya 'meseteamos' y esperemos se vaya recuperando”, afirmó Mieres.

Festejos

Con respecto a la Noche de la Nostalgia del próximo 24 de agosto, Salinas dijo que “está prohibido cualquier tipo de aglomeración, a nivel de fiestas”.

“Son actividades que hacen muy bien a la parte social, todos desearíamos disfrutar de una Noche de la Nostalgia. Pero lo sensato y razonable es que este año tengamos nostalgia de la Noche de la Nostalgia. Se ha demostrado que se da un gran contagio en ámbitos cerrados", dijo.

"Aquellos que tienen clubes, empresas o eventos que están llamando a esta Noche de la Nostalgia, los llamamos a que recapaciten y rebobinen. No es este el momento", sostuvo el jerarca.

El ministro exhortó a que no se realicen eventos sociales y que en caso de darse sean reuniones familiares. Recordó que uno de los primeros brotes en el país se dio en un evento social de ese tipo, que “tuvo más de 300 contagios”.

"Imaginen lo que sería multiplicado por innumerables eventos sociales sabiendo que ayer había 107 casos en Montevideo. Tenemos que ser razonables, sin fiestas ni bailes", agregó.