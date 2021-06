Gobierno negó el uso de la cadena nacional a la Comisión Pro Referéndum contra la LUC

Como ya había ocurrido en dos oportunidades –el 1° de mayo de 2020 y 2021–, cuando el PIT-CNT lo solicitó, el gobierno de Luis Lacalle Pou negó el uso de la cadena nacional de radio y televisión, en este caso a la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), luego de recibir una solicitud a través de una carta por medio del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el exsenador y secretario frenteamplista Rafael Michelini.

Lacalle Pou, que a diferencia de los gobiernos frenteamplistas negó la posibilidad de una cadena nacional al PIT-CNT durante el Día de los Trabajadores, no contempló el pedido de la comisión bajo el mismo argumento que le había dado a la central sindical, informó Telemundo. Según explicó en ese entonces, el gobierno "contempla únicamente" para esos casos "las necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno” y no a las organizaciones sociales.

El presidente ofreció en su lugar dar un espacio en los medios públicos para que las organizaciones emitan su mensaje, pero los comisionados entienden que, amparados en el artículo 29 y el 94 de la ley 19.307, tienen derecho al uso de la cadena oficial, así como también a la "libre expresión de ideas y pensamiento".

"El uso del sistema de transmisión simultánea previsto en la legislación vigente sería un sustancial aporte para que la ciudadanía pudiera estar debidamente informada de un tema del más alto interés público y consecuentemente, participar adecuadamente de un amplio debate que hará más robusta a nuestra democracia", indicó el texto.

"La posibilidad de comunicar se ve limitada por la capacidad material de acceso a los medios de comunicación" y esto "sujeta el pleno goce del derecho consagrado a los fondos disponibles para contratar los espacios o a la voluntad de los propietarios de las empresas de comunicación de ceder sin costo los mismos", agregó.

Durante su último recuento, la organización dio cuenta de 572.551 firmas recolectadas de las 675 mil necesarias para convocar a un referéndum contra la LUC. Para lograr su objetivo, aún restan más de 100 mil adhesiones cuando faltan solo dos semanas para que venza el plazo.