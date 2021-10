Gobierno rechazó propuesta de inversor venezolano para reflotar Envidrio y la empresa irá a liquidación

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) no aceptó la última propuesta formal presentada por la empresa Envidrio (Ebigold SA) para mantener a la unidad operativa y sostener las fuentes de trabajo por lo que la empresa irá a liquidación este viernes 29 tras una junta de acreedores. Así, la propuesta de un inversor venezolano para reflotar la planta quedó por el camino.

Envidrio debe US$ 17 millones al Fondo para el Desarrollo – Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes-Inacoop) y US$ 1,6 millones al Inefop. El pasivo total de la empresa ya ha superado los US$ 50 millones.

En esa línea, a fines de junio Envidrio había propuesto un plazo de 15 años para pagar sus deudas y un año de prórroga para hacer el primer pago. Esa iniciativa fue rechazada por Inefop y recibió observaciones por parte del Fondes – Inacoop.

En la segunda propuesta, enviada a las autoridades de Inefop, se les solicitó una quita del 60% del pasivo y se envió un cronograma de pago en el que se preveía una primera cuota de $ 5,6 millones el 15 de noviembre de 2021 y, posteriormente, siete cuotas anuales de $ 3,2 millones. En su respuesta, Inefop, manteniendo la quita de 60%, solicitó que se le pagara la deuda en siete cuotas de US$ 93 mil.

La tercera no fue la vencida

Envidrio aceptó esta solicitud y volvió a enviar la propuesta el pasado 13 de octubre, ofreciendo pagar los aproximadamente US$ 656.986 en siete cuotas anuales de US$ 93.885, con un interés de 4% anual y abonando la primera cuota antes del 31 de diciembre de 2021.

La respuesta del Directorio de Inefop fue que “la propuesta, que implica una quita del 60% de los fondos transferidos por Inefop a Alenvidrio SA, no reviste las garantías suficientes que permitan aceptarla”.



“Si bien durante el proceso hemos notado mayor apertura a proporcionarnos la información solicitada, la misma proviene en su gran mayoría del propio interesado, sin intervención de un tercero imparcial que la refrende. Esto, impide que el Instituto pueda tomar una decisión responsablemente fundada”, explica el documento enviado a la empresa, al que tuvo acceso El Observador.

“Les dijimos que, en principio, el inversor iba a empezar arrendando la planta y después iba a pasar a adquirir las acciones. Ese arrendamiento iba a estar cedido a un fideicomiso que era para pagar todas las deudas, por lo que estaba bastante asegurado el tema de la cobranza”, expresó a El Observador Gerardo Scagani, contador de la empresa.

“Lo que pedían al inversor es una garantía por el total de la deuda. Obviamente el inversor dijo que no. Que él podía adelantar la primera cuota y ceder lo que va a ganar por la arrendamiento de la maquinaria al Inefop”, puntualizó.

Envidrio

Scagani entiende que la decisión del Inefop es “rara” y la ve “como una revancha política”. “Con esa decisión se va a la liquidación de la empresa en la cual el Inefop no cobra nada, acá por lo menos va a cobrar US$ 93 mil seguro antes del 31 de diciembre más las cuotas posteriores”, argumentó.

En el Directorio del Inefop, la votación fue 5 a 2 en contra de que se aceptara la propuesta de Envidrio. Votaron en contra el director general, los dos directores en representación del Poder Ejecutivo, y los directores en representación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy) y de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Votaron a favor los dos directores en representación del sector de los trabajadores.

Para Scagani, la CIU y la Ccsuy votaron en contra “apoyando la importación” y “en contra de la industria nacional” ya que “no hay otra fábrica de vidrio en Uruguay”.

El plan que no salió

La empresa estadounidense Uniglass LLC tenía previsto invertir casi US$ 4 millones en Envidrio. Entre US$ 300 mil y US$ 700 mil para el mantenimiento correctivo de la fábrica y unos US$ 3 millones por concepto de capital de trabajo, generando 168 puestos de trabajo. Se esperaba que la empresa pudiera estar nuevamente en funcionamiento a mediados de noviembre. El propietario de Uniglass es el empresario venezolano Juan Carlos Vaamonde.

“No aceptaron la propuesta aún sabiendo que no van a cobrar nada. Yo creo US$ 93 mil ahora le serviría al Inefop para financiar un montón de cursos que tuvieron que cortar por falta de fondos. Además, era un proyecto productivo que generaba puestos de trabajo directos e indirectos”, manifestó Scagani.

“Esto solo se puede explicar por una revancha política, nadie puede elegir no cobrar. No tenían que prestar plata solo tenían que votar, la voluntad de querer cobrar y recuperar algo de lo que prestaron. Con esta decisión, pierde el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI), UTE, Fondes - Inacoop, el Estado pierde y todos los Uruguayos perdemos”, señaló.

El contador de Envidrió explicó a El Observador que la empresa irá a liquidación este viernes. A partir de ahí, los acreedores deberán acordar entre ellos para vender la planta como unidad productiva, que está tasada en US$ 20 millones y la cual no podría negociarse por menos de US$ 10 millones ya que la Ley N° 18387 (Ley de Proceso Concursal) exige que la oferta sea superior al 50% del valor de tasación.

En el caso de no encontrar un interesado, los acreedores prendarios (UTE, Fondes – Inacoop y Bandes Venezuela) podrán vender por separado las partes que le corresponden a cada uno, que son específicamente maquinarias de la planta. El Inefop, acreedor quirografario, no recibirá ningún ingreso si se liquida la empresa.

“Las máquinas solo sirven para una fábrica de vidrio y trasladarlas es muy costoso. Si no las venden a alguien que quiera poner a funcionar la fábrica, no valen nada”, acotó Scagani.

Con el cierre definitivo de Envidrio, serán 100 los trabajadores despedidos, que podrán ampararse en la Ley N° 19690 que refiere a la creación del fondo de garantía de créditos laborales en el ámbito del BPS debido a la insolvencia del empleador.

“El Estado va a tener que pagar todos los despidos por insolvencia de empleador. Le cuesta mucha plata al Estado mandar a Envidrio a la quiebra”, señaló Scagani.

Pablo Darscht, director general de Inefop, declinó hacer declaraciones hasta luego de la junta de acreedores de este viernes, pero adelantó a El Observador que la decisión se basa estrictamente en el dictamen de los equipos técnicos del instituto.