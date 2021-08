Nueva propuesta de Envidrio a sus acreedores, que apunta a volver a funcionar en noviembre

La empresa Envidrio (Ebigold SA) presentó una nueva propuesta formal a sus acreedores para mantener a la unidad operativa y sostener las fuentes de trabajo. La iniciativa está a estudio del Fondo para el Desarrollo – Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes - Inacoop) y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Envidrio debe US$ 17 millones al Fondes-Inacoop y US$ 1,6 millones al Inefop. El pasivo de la empresa ya ha superado los US$ 50 millones.

En esa línea, a fines de junio Envidrio había propuesto un plazo de 15 años para pagar sus deudas y un año de prórroga para hacer el primer pago. Esa iniciativa fue rechazada por Inefop y recibió observaciones por parte del Fondes – Inacoop.

En la nueva propuesta enviada a las autoridades de Inefop se les solicitó una quita del 60% de la deuda y se envió un cronograma de pago en el que se prevé una primera cuota de $ 5,6 millones el 15 de noviembre de 2021 y posteriormente siete cuotas anuales de $ 3,2 millones, según informó a El Observador Gerardo Scagani, contador de la empresa.

“Con los recortes presupuestales que hay en varias áreas del Estado, creo que a Inefop le vendrían muy bien $ 5 millones para cursos y capacitación de los trabajadores. Me extrañaría que no lo aceptaran, pero están en su derecho”, dijo Scagani.

El próximo lunes habrá junta de acreedores y desde Envidrio esperan tener la respuesta de Inefop en ese momento. “Veremos si ya se expiden. Si aceptan, el tema del concurso de acreedores quedaría solucionado, de lo contrario, veremos una prórroga más para darles más tiempo”, explicó el contador de la empresa.

La empresa estadounidense Uniglass LLC tiene previsto invertir casi US$ 4 millones en Envidrio. Entre US$ 300 mil y US$ 700 mil para el mantenimiento correctivo de la fábrica y unos US$ 3 millones por concepto de capital de trabajo. Se generarán 168 puestos de trabajo.

Se esperaba que la empresa puda estar nuevamente en funcionamiento en octubre pero tras la prórroga, se prevé que pueda comenzar a mediados de noviembre.

Según Scagani, en caso de que Inefop solicite más tiempo para estudiar la propuesta tras la junta de acreedores el lunes, “la idea es no utilizar la nueva prórroga en su totalidad sino esperar que contesten en 10 o 15 días y solucionar, de esa manera no nos atrasaría tanto el panorama de arranque de la producción”.

“El inversor ya está comprando los repuestos, materia prima y tiene los contratos de venta firmados. Está esperando cerrar el concurso de acreedores para arrancar la producción”, aseguró.

Nuevo proceso de análisis por parte de acreedores

El presidente de Inacoop, Martín Fernández, dijo a El Observador que el instituto no va a expedirse hasta el lunes, pero que la nueva propuesta de Envidrio “levanta buena parte de las observaciones que había tenido la primera” y que ahora está siendo analizada por un equipo técnico.

“Desde lo económico no estamos lejos pero hay algunas cuestiones desde el punto de vista legal que hay que resolver”, precisó.

El director general de Inefop, Pablo Darscht, dijo a El Observador que la nueva propuesta de Envidrio “está siendo analizada”.