La propuesta de un inversor venezolano para reflotar Envidrio no convence al gobierno

Un año después de que la empresa Envidrio (Ebigold SA) haya sido enviada a concurso ante la justica por no poder hacer frente a sus pagos, sus directivos presentaron a los acreedores una propuesta formal para mantener a la compañía operativa y sostener las fuentes de trabajo. Sin embargo, la iniciativa no convence al gobierno.

Envidrio debe US$ 17 millones al Fondo para el Desarrollo – Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes-Inacoop) y US$ 1,6 millones al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). El pasivo de la empresa ya ha superado los US$ 50 millones.

En esa línea, la propuesta de Envidrio es de 15 años de plazo para pagar sus deudas y un año de prórroga para hacer el primer pago.

“El inversor hizo un análisis de negocios y necesitamos bajar los pasivos, pedirles quita de pasivos para que el negocio sea viable. Eso es lo que se ha propuesto y lo que se está analizando. Como hay que hacer una inversión inicial el primer año, se solicitó la prórroga para la primera cuota”, dijo a El Observador Gerardo Scagani, contador de la empresa Envidrio.

El ejecutivo de Envidrio explicó que los acreedores están estudiando el plan de negocios y la propuesta de pago que se les presentó y que muchos ya han manifestado su intención de apoyarla.

“Nos queda negociar con los acreedores principales que son Fondes-Inacoop y Bandes Venezuela. El proyecto está avanzando, el inversor quiere arrancar ya. Si se acuerda con ellos, la fábrica arranca en octubre”, sostuvo el contador de Envidrio.

La empresa estadounidense Uniglass LLC tiene previsto invertir casi US$ 4 millones en Envidrio. Entre US$ 300 mil y US$ 700 mil para el mantenimiento correctivo de la fábrica y unos US$ 3 millones por concepto de capital de trabajo.

“Se van a traer técnicos del exterior, se va a formar una nueva directiva con tres integrantes del inversor y dos de Envidrio, por lo que el inversor va a tener mayoría en el directorio y se va a armar una nueva estructura de gerenciamiento. Esta inversión va a generar 168 puestos de trabajo, la mayoría uruguayos y algunos técnicos extranjeros. La idea es arrancar en octubre”, expresó Scagani.

Envidrio

La postura de los acreedores

Martín Fernández, presidente del Inacoop, dijo a El Observador que ese organismo envió la propuesta a su unidad técnica para que sea analizada. “Ellos estaban acostumbrados a que cuando iban a pedir los préstamos no se analizaba nada. Nosotros ahora vamos a hacer un análisis técnico de la propuesta, todavía estamos lejos de tener una definición sobre el tema”, sostuvo.

Al ser consultado por los plazos que manejan para dar una respuesta, Fernández dijo que “no hay plazos” y que es necesario estudiar a fondo la propuesta para poder darle viabilidad o no al acuerdo.

“En febrero nos dijeron que nos iban a arrimar una propuesta y la arrimaron el 30 de junio. Nosotros no nos vamos a tomar los cuatro meses que se tomaron ellos para presentarla pero nos vamos a tomar un tiempo para analizarla seriamente”, explicó.

En el caso de Inefop, su director general, Pablo Darscht, dijo a El Observador que la propuesta llegó sobre la fecha y que no hay garantías de que la misma pueda hacerse realidad, por lo que el consejo directivo del instituto la rechazó.

“La primera consideración no fue en relación al monto de la propuesta sino que lo que se nos propuso no permitía visualizar que ese escenario que ellos plantean se vaya a dar, que esos pagos en los próximos 16 años se puedan hacer efectivos”, agregó.

No obstante, Darscht afirmó que esta primera negativa no le cierra la puerta a alcanzar un acuerdo con Envidrio. “Si presentan al instituto algo que exprese garantías en cuanto a lo que se va a ejecutar, empezaremos a negociar los montos de la quita pero no llegamos a ese punto porque nos parecía que la propuesta carece de los elementos que le den la razonable factibilidad de que se materialice”, dijo.

“Nos interesa, por un lado, recuperar al menos parte del dinero que se prestó y, por otro lado, que haya formas de que Envidrio pueda empezar a producir y por lo tanto se regeneren los puestos de trabajo que están involucrados, es todo ganancia. Somos los primeros interesados en que eso tenga un final feliz”, sostuvo el director general del Inefop.