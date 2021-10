Gobierno reeditará lista de precios en supermercados y comercios para canasta turística en temporada

Autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) se reunieron con representantes de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) y del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) para elaborar una canasta turística de cara a la temporada estival.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera y el subsecretario, Remo Monzeglio, mantuvieron este miércoles un encuentro con Daniel Menéndez, gerente general de la ASU y Daniel Fernández, representante de Cambadu.

Ministro @Tabareviera y Subsecretario @MonzeglioRemo se reunieron con el representante de @cambadu Daniel Fernández y el Gte Gral de la Asociación de Supermercados Daniel Menéndez. En diciembre se presentará un listado de precios de cara a la temporada. pic.twitter.com/jV6zy7M09q — Uruguay Natural (@Uruguay_Natural) October 27, 2021

El objetivo de la reunión fue comenzar a ajustar detalles para reeditar la implementación de una canasta turística de 300 productos que tendrán un precio mantenido durante la temporada de verano.

El año pasado ya se había llevado adelante esa propuesta. Se presentó un listado de alimentos genéricos que podían ser consultados a partir del 26 de diciembre y hasta el 4 de abril, al ingreso de cada supermercado o comercio adherido y que además estaban disponibles en los diferentes medios de difusión de los comercios.

Los precios son referenciales sobre los productos genéricos (no marcas) más consumidos en verano e incluye alimentos y productos de limpieza. Se prevé hacer el lanzamiento de esta canasta en diciembre y que, al igual que el año pasado, pueda extenderse hasta Semana Santa.

Nicolás Garrido Supermercado

Menéndez dijo a El Observador que el año pasado el sector tuvo baja facturación por los pocos extranjeros que llegaron al país debido a las restricciones por la pandemia de covid-19. “Este año esperamos mejorar respecto al año pasado porque notoriamente hay diferencias, estamos con mejor control de la pandemia y las fronteras abiertas”, apuntó.

De todas formas, el dirigente de la ASU señaló que no hay optimismo respecto a equiparar los números de la temporada prepandemia.

“El 2020 estuvimos con un nivel de ventas 40% por debajo de los niveles prepandemia. Pretendemos mejorar eso, capaz logramos aumentar un 20% pero siempre vamos a estar por debajo”, sostuvo.

Para Menéndez, la clave está en la cantidad de argentinos que puedan entrar y alertó que del 70% de argentinos que van a Punta del Este, el 90% son de clase media, que han sentido la pandemia y que también sufren el impacto de la diferencia cambiaria.

“No lo podemos esconder, no se puede hacer nada, Argentina está más barato que Uruguay y eso no se arregla con 5% más o menos, las diferencias son muy grandes”, admitió.

Otra de las dificultades que generó el dirigente de la ASU fue la relativa a los costos sobre los que tienen que hacer frente las cadenas de supermercados. “Para los que están en la zona turística que son los que facturan 60 días, los costos aumentaron notoriamente porque, por ejemplo, los alquileres no han bajado mucho y la contribución inmobiliaria hay que pagarla. Los costos no han bajado, sin embargo, la ventas se desplomaron”, explicó.