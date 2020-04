Gobierno revocó partida extra a funcionarios del Inisa por "inconveniente e inoportuna"

El Ministerio de Desarrollo Social eliminó la partida especial para funcionarios del Instituto Nacional Adolescente (Inisa) que había sido firmada por Gabriela Fulco, expresidenta del organismo, el día antes de dejar su cargo.

El subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, consideró en conferencia de prensa el lunes que la medida tomada por Fulco era “inconveniente e inoportuna” y dijo que se está terminando de revolver de qué manera se hace efectiva la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de revocar esas partidas.

Según informó El País el domingo, se trataba de partidas salariales que implicaban unos $ 7 millones mensuales.

Según los datos del Inisa a los que accedió El País se trataba de partidas de $ 12.415 por mes para coordinadores y de $ 7.470 para educadores, personal de cocina y referentes educativos. La idea era que la partida se mantuviera por tres meses, lo que iba a implicar unos $ 21 millones.

El informe del Inisa argumenta la decisión de otorgar esas partidas como un “reconocimiento económico” a trabajadores que no contaban con certificaciones médicas ni estaban haciendo uso de sus licencias reglamentarias y que era mientras durara la emergencia sanitaria.

Castaingdebat dijo que las certificaciones médicas que se registran preocupan al gobierno por lo que se controlará.

La iniciativa de esas partidas había surgido del gremio por la sobrecarga de trabajo de los funcionarios a raíz de la pandemia. El planteo se había realizado para el Inisa y también para el Inau, pero las autoridades de ese organismo no llegaron a responder.

"Nosotros no podemos cerrar. No podemos llevar al sistema a un estado de colapso por las certificaciones continuas de los funcionarios", dijo Fulco al ser consultada al respecto por El País.

"Hubo un aumento progresivo de certificaciones y nosotros prevemos que va a haber más. No necesariamente por estar enfermo", agregó, "por lo tanto se resolvió poner un incentivo para que la gente que está pensando en certificarse, no estando enferma, no se certifique y venga a trabajar. Porque estamos al límite de la cantida de funcionarios".