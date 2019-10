Gobierno viaja a Suiza a informar qué hizo con los cambios que le pidió la OIT

El gobierno se presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para mostrar los avances que se produjeron desde la última conferencia anual del organismo que se desarrolló en junio pasado en la que se le instó a iniciar acciones legislativas para modificar la ley de Negociación Colectiva. Se prevé que presentará documentación sobre las actuaciones y encuentros mantenidos con las cámaras empresariales y el Pit-Cnt y todo indica que el tema continuará el año próximo, ya con una nueva administración de gobierno en marcha.

El Ministerio de Trabajo (MTSS) recibió en junio en Ginebra una recomendación de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT: comenzar a transitar el camino de modificar la normativa. El plazo propuesto fue antes del 1° de noviembre. Según supo El Observador, el subsecretario de la cartera, Nelson Loustaunau, llega a la capital suiza el miércoles 30, un día antes del vencimiento de la fecha fijada. Paralelamente se estará llevando a cabo una reunión del Consejo de Administración de la OIT y en ese ámbito seguramente presentará un escrito describiendo los hechos ocurridos en los últimos meses.

Tanto en filas empresariales como sindicales la percepción es que la modificación a la ley es un tema que se tratará en el próximo gobierno. Fuentes empresariales y sindicales consultadas señalaron que seguramente el MTSS realice una especie de rendición de cuentas de lo actuado y busque así que el tema sea tratado en el próximo Consejo de Administración a efectuarse desde el 12 de marzo. Es decir, con otro Poder Ejecutivo y una nueva conformación parlamentaria.

Fuentes empresariales señalaron que no existe otra posibilidad para el sector que la presentación de un proyecto de ley modificativo. Pero desconocen que ese texto esté redactado. En el otro bando, fuentes sindicales indicaron que el Pit-Cnt mantiene firme su posición de que la ley no necesita ningún cambio. Además, expresaron que el gobierno la defendió ante la OIT y por tanto la redacción de un proyecto de ley u otra normativa no coincidiría con lo planteado en junio ante la Comisión de Aplicación de Aplicación de Normas.

Incluso, el MTSS entiende que el inicio de acciones legislativas no implica necesariamente la elaboración de un proyecto de ley y pueden tomarse como válidas el envío de minutas de comunicación o notas al Parlamento.

La ley de Negociación Colectiva es discutida desde su puesta en vigencia en 2009. A pocos meses de su creación las cámaras empresariales presentaron una queja ante la OIT cuestionando algunos de sus artículos. Durante varios años el organismo recomendó al Poder Ejecutivo que le incluyera cambios.

En junio pasado Uruguay entró en una lista de la OIT conformada por países que incumplen convenios internacionales de trabajo. Entonces, debió defender la normativa ante la Comisión de Aplicación de Normas que igualmente insistió en la necesidad de formular modificaciones. Desde ese momento, cuando las tres delegaciones (MTSS, cámaras empresariales y Pit-Cnt) retornaron a Montevideo, se sucedieron una serie de reuniones para analizar lo sucedido en Suiza y comenzar a buscar acercamientos.

Sin embargo, las partes continuaron alejadas en sus posiciones y se llegó al plazo planteado sin demasiadas novedades. Ahora los partidos políticos, a favor o en contra del funcionamiento de la normativa laboral, se encuentran en lucha electoral y es poco probable que la negociación colectiva tenga un lugar prioritario en la agenda de los candidatos antes del (más que probable) balotaje de noviembre.