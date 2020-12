Muchas son las investigaciones científicas con sólidos resultados sobre el impacto del agradecimiento. Publicadas por la BBC y The New York Times, entre otros medios, y realizadas por científicos de diversas universidades del mundo, el centro UC Davis Health de la Universidad de California, Universidad de Texas, Universidad de Indiana, UCLA, The National Institutes of Health, entre muchos, coinciden en los resultados.

Uno de esos estudios hace referencia específica a escribir y recibir una nota de agradecimiento. Y justo en este año diferente y en vísperas del 2021, es una práctica a la que quizá quieras sumarte. ¿Qué concluyen las investigaciones del mundo sobre el impacto de ser agradecidos? - Disminuye el estrés, la depresión y la agresión. - Retrasa los efectos de la neurodegeneración. - Disminuye la inflamación. - Desciende la presión arterial. - Mejora la salud cardíaca. - Mejora el sueño y el descanso. - Fortalece el sistema inmunológico. - Aumenta la empatía. - Favorece la resiliencia. - Eleva la autoeficacia. - Mejora la salud -física, emocional y cognitiva-. - Genera relaciones más fuertes. - Aumenta el rendimiento. - Favorece el optimismo. - Eleva el pensamiento positivo. - Cambia favorable y literalmente la estructura molecular del cerebro. - Genera dopamina y un circulo virtuoso en el que por estar agradecido cada día se encuentran más motivos para agradecer. - Mejora la calidad de vida. - Extiende la vida. Durante unos días pensé en qué podría ser valioso para vos, que estás leyendo esta columna y es para quien escribo, para la última columna del año, y decidí escribir sobre el agradecimiento. Mientras compilaba las diversas investigaciones para acercarte los resultados, me encontré con un estudio que me sorprendió por su sencillez y su altísimo impacto. Era ina investigación diferente e innovadora que funcionó como una invitación para mí. Junto con tomar la decisión de hacerlo, te extiendo la invitación a vos. Se trata de escribir una nota de agradecimiento, que en mi caso, será a mis seres más amados. La investigación en cuestión fue publicada en la Psychological Science, y estuvo a cargo de Amit Kumar y Nicholas Epley, investigadores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Consistió en tres experimentos aplicados a 100 personas. La consigna para cada uno de ellos fue escribir una nota a alguien que influyó en su vida de alguna manera. El tiempo utilizado por los participantes para escribir dicha nota, fue de menos de cinco minutos. Mientras avanzaba en mi lectura, y con la decisión tomada de escribir una nota para regalar la última noche del año, me pregunté: ¿y si les parece medio divague? Al avanzar en mi lectura, mi sorpresa fue constatar que cumplo con el estándar y la regla. ¿Sabes qué es lo que detiene a las personas a escribir notas de agradecimiento o ni siquiera considerar la posibilidad? Piensan que el receptor no dará demasiado valor a la misma y temen que el lector critique la redacción o el mensaje. Fue exactamente lo que me sucedió, aunque me siento una mujer agradecida (Agradezco cada mañana el día que inicia, el sol, el agua… la existencia de mis hijas, mi esposo, mis padres, mi familia… ¡y tantas bendiciones!) Los resultados del estudio son diametralmente opuestos a eso que podría detenernos, en su lugar: - Genera sorpresa positiva y - Otorga felicidad a quien la escribe y quien la recibe. - Los destinatarios refieren aumentar su bienestar y felicidad entre 4 y 5 en una escala de valoración de 1 a 5. Junto con un aumento del optimismo en un 94%. Además de ser una sorpresa positiva. Por todo esto, mi invitación es a que te sumes a regalar una nota de agradecimiento a esas personas que hicieron o hacen, una diferencia para vos. Pasando raya sumá los beneficios de ser agradecido y agregale eso que le otorgarás a quienes reciban tus notas de agradecimiento. Sin duda, la ecuación te da positiva y tiene en sí misma un potencial que probablemente ni siquiera te imagines justo ahora. ¿Qué tal si me escribís y contás cómo te fue en esta experiencia? Y mejor aún, si te parece posible, haceme llegar esas notas de agradecimiento que regalaste. Mi mail: kpittini@hcc.com.uy ¡Feliz 2021! l