Grado 5 de matemáticas denunciado por abuso demandó a la Udelar por $ 5 millones: "Me arruinó la vida"

El profesor de Matemáticas grado 5 de la Universidad de la República (UdelaR), Martín Sambarino, acusado en 2019 de haber cometido abuso sexual a una alumna, demandó por $ 5 millones a la universidad por los perjuicios que le generó la investigación interna que "pasará a la historia por su monumental ilegitimidad", indicó Sambarino en la demanda a la que accedió El Observador. Sambarino presentó una demanda de reparación patrimonial.

"Tras la actividad administrativa aquí denunciada se me arruinó la vida. Padecí las habladurías maliciosas y la sospecha. Sufrí los embates más duros de medios, de redes sociales y hasta de gente del ambiente académico bien intencionada, que dio crédito a la patraña que se me arrojó", lamentó el profesor, quien fue investigado por la UdelaR tras recibir una denuncia de abuso sexual, que fue publicada por el Semanario Búsqueda en setiembre de 2019.

La estudiante de posgrado, Adriana da Luz, denunció al docente, con quien compartió estadía en un apartamento de Francia, en 2019, alegando que el profesor tuvo una actitud “sumamente inapropiada” durante una noche, cuando quiso abrazarla. Al ella negarse, agregó, dejó de corregirle la tesis y de concurrir a sus reuniones de trabajo.

El 31 de mayo de 2022 el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) llegó por mayoría a la conclusión de que Sambarino cometió conductas inapropiadas mientras era el tutor de tesis de Da Luz, y calificó la falta como grave, pero rechazó la moción de destituir al funcionario.

Ahora el tema vuelve a la Facultad de Ciencias que era la que había pedido la destitución del docente. La facultad puede sancionarlo con hasta seis meses de suspensión.

Investigación previa sin acceso a pruebas

En la denuncia, Sambarino denunció un cúmulo de irregularidades de la Comisión Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación (Ccpaad) de la UdelaR, encargada de investigar y decidir si el caso debe llegar a un sumario, a través de dos informes: uno de una "subcomisión" que según la defensa de Sambarino no existió, y otro de un "equipo técnico".

En la denuncia se afirma que este equipo estuvo mal conformado y no fue interdisciplinario, debido a que trabajaron en él dos psicólogos (uno solo en algunas sesiones), e incluso uno de sus tres integrantes no era parte del Ccpaad. El informe de este equipo fue tomado como propio y concluyente por la Ccpaad para realizar las recomendaciones al organismo educativo sin realizar un análisis pertinente de los documentos generados, dice la demanda.

"Todos los firmantes de mi 'condena', al testificar en el sumario a mi requerimiento, confesaron no haber presenciado una sola de las actividades indagatorias emprendidas, sino que entregaron toda esa actividad a la Licenciada en Sicología Silvia Franco, quien –para peor- no documentó en forma alguna sus actuaciones", criticó el profesor de Matemáticas.

Franco, a quien Sambarino describió como la integrante del equipo técnico que filtró la información a los medios, también fue acusada por el grado 5 de ocultar "testimonios de muchísimos integrantes de la Comunidad Matemática" en el informe.

También el profesor acusó a los responsables de la Comisión por no permitirle acceder a las pruebas del caso y no dejarlo declarar luego de la recolección de evidencias. "Se trata de una investigación previa que no fue tal. El procedimiento que antecedió al sumario fue rotulado “investigación administrativa” pero, claramente, tenía un sujeto imputado", sostiene el escrito presentado por Sambarino.

Reserva y confidencialidad

Para la defensa "existió una palmaria violación del deber de reserva y confidencialidad". "Debió ser secreto, pero que fue retrasmitido en vivo por los medios de prensa, lo cual obedeció exclusivamente a que la administración no resguardó debidamente la reserva", continúa.

Este deber está ligado a la presunción de inocencia, y Sambarino puntualizó que el principio también fue violado cuando la Ccpaad comunicó a la decana de la Facultad de Ciencias, Mónica Martín, información sobre la investigación.

Según un informe pedido por la defensa a la abogada especializada en acoso sexual Marina Morelli, los integrantes de la Ccpaad desconocían sobre que trataba el deber de reserva y confidencialidad, ni tampoco informaron a las autoridades de la Udelar sobre la filtración a la prensa.

Luego de hacerse pública la información en los medios, el profesor expresó que la institución pública "no procedió a realizar las investigaciones necesarias para determinar si había funcionarios responsables del ilícito", ni denunció los hechos.

Daño moral

El profesor grado 5 acusa haber sufrido un "daño moral" por las actuaciones de los funcionarios de la Udelar en la denuncia. "Mi honra, reputación, autoestima y buen nombre quedaron destruidas por la sola circunstancia de que la demandada no obró con ajuste al principio de legalidad objetiva", dijo Sambarino.

"Ya no se me invitó a participar en ningún evento internacional. Desde mediados del 2019 dejé de participar -en ninguna forma- de todo Evento o Congreso o Convención Matemática, de las que habitualmente era un expositor central. Es más, dejé de tomar exámenes, integrar Comisiones o Tribunales de Concurso, y fui apartado de toda actividad de cogobierno", agregó el docente, quien se calificó a si mismo como un "funcionario sin tareas".

En cuanto al dinero que reclama, Sambarino lo justificó debido a los "pocos años por venir de ejercicio docente" que le quedan, y que es "evidente" que no se podrá "levantar" de esta situación, por lo que su retiró estará rodeado "del escándalo y de la imputación maliciosa" de "una parodia de procedimiento" que "nunca jamás debería tolerarse en un estado de derecho".