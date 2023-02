Grammy 2023: principales ganadores y los momentos destacados de la ceremonia

Harry Styles se llevó el premio más importante, Beyoncé logró una marca histórica, y Jorge Drexler se fue con las manos vacías tras la ceremonia de los premios Grammy 2023, que se entregaron este domingo en la ciudad de Los Ángeles.

La cantante estadounidense de 41 años fue ovacionada de pie al recibir su cuarto trofeo de la noche, que la catapultó a la artista más premiada con 32 estatuillas, una por encima del director de música clásica Georg Solti.

"Estoy tratando de no ser muy emocional", dijo al borde de las lágrimas al agradecer el gramófono al Mejor álbum de música dance/electrónica con su aclamado Renaissance, una oda a la escena de la música dance y disco que revolucionó la escena cultural de Estados Unidos en los años 1970.

Beyoncé llegó liderando con nueve nominaciones, y se fue reinando con cuatro Grammys, el mayor número de premios para un artista de la 65ª edición de los Grammys celebrada en Los Ángeles.

Por otro lado, un Harry Styles impresionado agradeció el reconocimiento para su tercer disco Harry's House, que ganó el premio a Álbum del año.

"En noches como esta, es obviamente importante para nosotros recordar que no hay algo como mejores en música", dijo Styles visiblemente impresionado. "Me ha inspirado cada artista en esta categoría", agregó refiriéndose a un premio que era disputado además de Beyoncé y Adele por gigantes como Kendrick Lamar, Lizzo y Bad Bunny.

"Agradecida"

La veterana Bonnie Raitt causó aplausos y sorpresas al llevarse el Grammy a la canción del año con Just Like That, su tercer trofeo en esta edición, mientras que Lizzo con About Damn Time se llevó el trofeo a la Grabación del año.

"En quinto grado yo me salté las clases para verte. Tú cambiaste mi vida", le dijo Lizzo a Beyoncé al recoger su gramófono.

AFP

Beyoncé batió un récord con su nuevo premio

La cantante estadounidense Samara Joy se hizo con el Grammy a la mejor artista revelación, una categoría que este año era disputada por una ecléctica lista de candidatos, incluyendo los rockeros italianos Maneskin y la brasileña Anitta.

"Estoy tan, pero tan agradecida", dijo emocionada la artista de 23 años que se anotó otro Grammy más temprano al mejor álbum vocal de jazz con Linger Awhile.

Brandi Carlile y el rapero Kendrick Lamar, otros favoritos de esta edición, cerraron la jornada con tres premios cada uno, mientras que la estrella del pop, Taylor Swift sumó otro premio a su estante.

Jorge Drexler, nominado por su disco Tinta y tiempo en la categoría Mejor álbum de rock latino o alternativo, fue derrotado por la española Rosalía y su disco Motomami, un verdadero fenómeno pop del 2022.

EGOT

AFP

Viola Davis logró los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense

La actriz estadounidense Viola Davis vivió otro de los grandes momentos de la noche al conquistar este domingo un Grammy a la mejor narración de un libro con su biográfico Finding Me, lo que la convirtió en la 18ª artista en alcanzar el codiciado estatus EGOT (Emmy, Grammy, Óscar, Tony).

"Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, honrarla, honrar su vida, su alegría, su trauma, todo", dijo Davis, de 58 años, al recibir su premio.

Principales ganadores

Álbum del año

Harry's House, Harry Styles

Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción)

About Damn Time, Lizzo

Canción del año (reconoce la autoría de una canción)

Just Like That - Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo

Samara Joy

Mejor álbum de rock

Patient Number 9, Ozzy Osbourne

Mejor álbum de pop vocal

Harry's House, Harry Styles

Mejor álbum de música pop latina

Pasieros, Rubén Blades & Boca Livre

Mejor álbum de música urbana

Un verano sin ti, Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo

Motomami, Rosalía

Mejor álbum de rap

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Mejor video musical

All Too Well (The Short Film), Taylor Swift

Fuente: AFP