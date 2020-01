Gremio dice que "dará lucha" contra propuesta de derogar monopolio de Ancap

La Federación de trabajadores de Ancap (Fancap) emitió un comunicado este miércoles en el que manifiesta que el anteproyecto de ley de urgente consideración que impulsa el gobierno entrante es el "programa oculto de la derecha, que termina confirmando que se trata del núcleo duro del proyecto político neoliberal".

En el documento el sindicato de la principal empresa estatal del país sostuvo que se está "transitando una agudización de la lucha de clases, donde la derecha ha ganado una batalla cultural y política que le permite avanzar con su proyecto".

"Un primer abordaje nos permite deducir que la pretendida ley cimienta reformas estructurales (viejas recetas neoliberales como la reforma laboral y de la seguridad social), privatizaciones, recortes de derechos sindicales, reforma de la educación, acumulación de medios de comunicación, instrumentos de evasión fiscal y lavado de activos", se señala en el comunicado. Además también se critica al documento presentado por el gobierno electo en los temas de educación y seguridad.

"En un recetario superador del Consenso de Washington, no podían faltar las privatizaciones de los entes autónomos, transformando y fortaleciendo viejas herramientas como la Ursea (a la cual se le da amplias potestades para cumplir definitivamente con el rol para lo cual fue creada), es decir, privatizar áreas estratégicas del Estado, creando sociedades comerciales reguladas por la normativa de las sociedades anónimas", prosigue.

En relación al artículo 192 del anteproyecto, que plantea derogar el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados que efectúa el Estado y gestiona Ancap, Fancap manifestó que "se trata de un objetivo histórico del Herrerismo, por lo que la Federación Ancap dará lucha".

"Si bien es cierto que en el documento de la coalición neoliberal la desmonopolización de los combustibles no fue incluida, era muy ingenuo pensar que si el Partido Nacional no tuvo en cuenta la decisión del pueblo uruguayo expresada en el plebiscito del 7 de diciembre de 2003 de mantener la ANCAP estatal y pública y el monopolio de los combustibles, cambiara de opinión por no tener el consenso de sus socios minoritarios en la coalición", asegura el gremio.

.