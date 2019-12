Gremio levanta paro y acusa a Jara de querer seguir en la dirección de Ancap

La Federación de trabajadores de Ancap (Fancap) anunció este lunes en conferencia de prensa que desde la medianoche de este martes se levantará el paro resuelto por la sanción a un supervisor de la planta de La Tablada que fue suspendido por cinco días luego de negarse en la madrugada del lunes a descargar cinco camiones provenientes de Argentina, por entender que los camioneros no estaban en condiciones físicas de operar.

La conferencia tuvo lugar en la sede del sindicato y fue el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, quien ofició de vocero. Además de anunciar el levantamiento de la medida, Rodríguez apuntó contra la presidenta de Ancap, Marta Jara, a quien acusó de estar "posicionándose para que la tengan en cuenta" en el directorio de Ancap que asumirá durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Destacó la existencia de un "endurecimiento de la línea sancionatoria" y opinó que tener una "línea confrontativa con el sindicato puede posicionarla para ser parte de ese directorio". "Nos llama la atención la actitud de Jara respaldando", remató.

Sobre lo ocurrido en La Tablada, Rodríguez dijo que era importante "transmitir la veracidad de los hechos". Explicó que Ancap comenzó una actividad de exportación de propano con Argentina y que los conductores de los camiones que lo transportan hacen "35 horas de ruta". Comentó además que se hizo un "acuerdo verbal" con los camioneros por el que se les permitiría estacionar en algún lugar de la planta para descansar. "No sólo por su seguridad sino por la de toda la población", destacó.

A su vez confirmó que esta actividad es "relativamente nueva" y que "no hay una referencia para saber cómo actuar". "Procedimos a hacer lo que estaba preacordado", argumentó.

Persecución y acoso laboral

Rodríguez aprovechó la conferencia de prensa para denunciar que el trabajador sancionado por lo ocurrido en La Tablada es víctima de persecución y acoso laboral. Contó que el mismo hecho ocurrió un mes antes con otro trabajador y no se lo sancionó. "El procedimiento no era incorrecto", dijo.

"El compañero viene sufriendo la persecución del jefe de planta desde hace mucho tiempo", aseguró y comentó que en 2017 ya había sido víctima cuando se lo pretendió "sancionar por 180 días y darle la baja" por acatar la resolución del sindicato frente al decreto de esencialidad.

"El paro de 24 horas no fue como respuesta a una sanción disciplinaria sino a un abuso de poder, persecución laboral y acoso que vamos a denunciar en el Ministerio de Trabajo", advirtió.

Por último, Rodríguez descartó que se tomen nuevas medidas por lo ocurrido en La Tablada pero dijo no poder asegurar "que no se profundice el conflicto del Muelle". "Recibimos propuesta del Ministerio de Industria y vamos a trasladar a los compañeros", contó. "No queremos hacer medidas que afecten a la población pero no nos dejaron alternativa ante una situación de extrema gravedad contra un compañero que cumplió con su deber", remató.