Grobocopatel, el rey de la soja que vive en Uruguay, reveló cuántos dólares más tendría Argentina si no hubiera impuestos

El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel —que hoy reside en Uruguay— consideró este viernes que el impuesto a la renta inesperada que impulsa el gobierno argentino "es un disparate", porque afecta significativamente a las empresas.

"En el contexto de la Argentina, donde la presión impositiva es altísima y la evasión es impresionante, cargar con otro impuesto a las empresas me parece una locura", sostuvo.

La sugerencia del empresario

Según el empresario, el país necesita "tener un sistema impositivo inteligente, porque impuestos como las retenciones afectan la producción", a la vez que dijo: "Si no tuviéramos retenciones, hoy tendríamos un 40% más de producción de granos y estaríamos exportando US$ 10.000 millones más".

"Debido a las políticas cerradas de los últimos diez años, la Argentina deja de producir un 40% de lo que debería estar produciendo si se hubiesen hecho las cosas normales", añadió.

En declaraciones al programa Esta mañana, que se emite por radio Rivadavia, el ejecutivo agrario sostuvo además que el campo "es parte de la solución, no es parte del problema", y expresó que "hablar con la gente del campo es fundamental, es parte de la solución".

"Que no se hable, que no haya acuerdos, no es un buen camino. Hoy, la agenda de debate público se centra en cosas poco importantes para la gente. Se necesitan hacer tantas cosas en simultáneo, que a veces aparecen temas de la agenda política como una nimiedad", enfatizó.

Qué dijo sobre la inflación y el acuerdo con el FMI

"Hay una inflación galopante, hay un tercio de la población fuera del mercado laboral registrado, hay tantos problemas que pareciera que estamos bailando en el Titanic", expresó al ser consultado por la coyuntura económica.

Para Grobocopatel: "La gravedad de los problemas que tenemos no se arreglan solo con un acuerdo con el FMI".

Además dijo: "La guerra en Ucrania puede ser una oportunidad para que vengan capitales a la Argentina". En tanto, aseguró que ser empresario en la Argentina "implica un enorme desafío y dijo: "Vivimos para resistir. No podemos pensar en inversiones y en esa situación, es muy complicado todo".