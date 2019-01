Grupo que impulsa a Manini Ríos pidió registrarse como partido político

Un grupo de personas que impulsa el paso a la arena política del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, solicitó registrarse como partido político ante la Corte Electoral.

En el Diario Oficial de este miércoles, la Corte deja de manifiesto que “un grupo de ciudadanos” se presentó ante el organismo y pidió inscribir al “Partido Movimiento Social Artiguista”.

Según la ley 18.485, que regula el funcionamiento de los partidos, cualquier grupo de ciudadanos puede fundar una colectividad política, presentando las firmas de al menos 0,5% del total de habilitados a votar.

Pese a que el comandante del Ejército Guido Manini Ríos no puede hacer política mientras ocupe un cargo en las Fuerzas Armadas, un grupo de militares retirados y civiles no perdió el tiempo y ya puso en marcha su maquinaria. El objetivo es calentar los motores en las elecciones de 2019 y preparar el terreno para que Manini Ríos compita en las siguientes elecciones.

Los promotores del movimiento ya tuvieron una charla con el jefe de la fuerza de tierra, quien les dijo que no haría ningún movimiento hasta culminar su actividad militar –los militares no pueden hacer política y el comandante no piensa retirarse antes de tiempo– pero dejó abierta la puerta para el 2024.

El Movimiento Social Artiguista (MSA) se define como “un movimiento político de amplio contenido social inspirado en el Iderario Artiguista, fundado por un grupo de ciudadanos orientales preocupados y comprometidos con el futuro del país”.

“Estamos convencidos de la importancia de recuperar nuestros valores éticos, morales, culturales, educativos, sociales, de honradez, de seguridad, que en forma lenta pero sin tregua con los años, hemos ido perdiendo”, manifiestan los integrantes del movimiento, que ubica a “la familia” como “la base de la sociedad” y “formadora inicial de valores del ser humano”.

Entre esos conceptos se enfatiza la problemática de inseguridad como un “atentado a los derechos humanos fundamentales” y se propone una “ley de Convivencia Ciudadana, de carácter urgente, que atienda a la problemática de la delincuencia”.

Para ello, el movimiento se compromete a “restaurar en la sociedad el respeto a la autoridad en todos sus niveles (padres, maestros y profesores, policía, instituciones nacionales)”; a “realizar cambios profundos” en las cárceles, creando un sistema que “controle efectivamente a los reclusos y el cumplimiento de sus penas”, y buscando la rehabilitación “a través de un sistema disciplinado y de trabajo obligatorio en prisión”; y a “ocuparse de la juventud ociosa y de las personas que por una razón u otra ni trabajan ni estudian, buscando formarlas en valores y dándoles herramientas para que puedan vivir de su trabajo”.

Una idea similar a esta última ya había sido esbozada por Manini Ríos en 2016, cuando propuso que aquellos que no estudiaran ni trabajaran se incorporasen a las Fuerzas Armadas.

La agrupación también propone la reducción de los cargos de Dirección del Estado, una reestructura tributaria para incentivar la inversión privada y el combate “implacable” a la corrupción.